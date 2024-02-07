《經濟通通訊社７日專訊》為深入貫徹落實黨中央、國務院有關會議精神，扎實落實國務院
部署走訪上市公司工作、推動上市公司高質量發展全國視頻會議的要求，加大對優質上市公司支
持力度，不斷提升上市公司投資價值，２月６日至７日，深圳市有關領導分別帶隊前往順豐控股
（深：００２３５２）、邁瑞醫療（深：３００７６０）、萬科集團（０２２０２）
（深：０００００２）３家上市公司，開展走訪調研工作。（ｃｔ）
07/02/2024 15:32
【提振Ａ股】加大支持優質上市公司，深圳市領導調研萬科順豐邁瑞
《經濟通通訊社７日專訊》為深入貫徹落實黨中央、國務院有關會議精神，扎實落實國務院
部署走訪上市公司工作、推動上市公司高質量發展全國視頻會議的要求，加大對優質上市公司支
持力度，不斷提升上市公司投資價值，２月６日至７日，深圳市有關領導分別帶隊前往順豐控股
（深：００２３５２）、邁瑞醫療（深：３００７６０）、萬科集團（０２２０２）
（深：０００００２）３家上市公司，開展走訪調研工作。（ｃｔ）
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