《經濟通通訊社７日專訊》為深入貫徹落實黨中央、國務院有關會議精神，扎實落實國務院

部署走訪上市公司工作、推動上市公司高質量發展全國視頻會議的要求，加大對優質上市公司支

持力度，不斷提升上市公司投資價值，２月６日至７日，深圳市有關領導分別帶隊前往順豐控股

（深：００２３５２）、邁瑞醫療（深：３００７６０）、萬科集團（０２２０２）

（深：０００００２）３家上市公司，開展走訪調研工作。（ｃｔ）

