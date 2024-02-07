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AH股新聞

07/02/2024 09:28

《Ａ股行情》暴力救市後滬指窄幅高開０﹒０７％，中概股隔晚急飆

　　《經濟通通訊社７日專訊》在證監部門三日出台１３條新策「極限救市」後，終於在昨日觸
發大升市，市場信心久違有所收復，隔晚金龍中國指數亦勁升５﹒９％，創逾半年來最大單日漲
幅。關注升勢能否持續，然而市場亦關注１月新增融資數據，滬深股市今早先行窄幅高開，滬綜
指稍升０﹒０７％，報２７９１﹒５１點，續於二千八位置徘徊，深成指高開０﹒０５％，創業
板指回吐０﹒２６％，醫藥股造好，銀行、能源股走低。
　　中證監昨日提出了暫停新增轉融券規模、嚴禁證券公司向利用融券實施日內回轉交易（變相
Ｔ＋０交易）的投資者提供融券等措施。在措施發布後，包括華夏基金、南方基金、廣發基金、
易方達基金等逾十家公募接連表態，將嚴格落實中證監要求，暫停新增轉融通證券出借規模，審
慎穩妥推進存量轉融通證券出借規模逐步了結，確保相關業務平穩運行。
　　華西證券（深：００２９２６）昨日發布業務公告稱，為維護市場正常秩序，降低市場壓力
，公司決定自２月６日起暫停融券券源供給，恢復時間將另行公告。這是證券行業首家宣布暫停
融券券源供給的券商，預計後續可能還會有券商持續跟進。
　　另外，為防止融資爆倉進一步引發股市下跌，在監管機構的指導下，據報有龍頭券商決定延
期５個交易日追保，並將平倉線由１３０％下調至１１５％，減少強制平倉風險和市場壓力。
　　中美經濟工作小組第三次舉行會議，也是首次在北京舉行面對面會議，會議被指為美國財政
部長耶倫日後訪華鋪路。中方會上就美對華加徵關稅、雙向投資限制、制裁打壓中方企業等表達
關切。
　　人民銀行ＯＭＯ持續收水，今日進行３９６０億元（人民幣．下同）１４天期逆回購，淨回
籠１４８０億元，連續五個交易日收水共１５５９０億元。（ｅｙ）

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