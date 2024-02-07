《經濟通通訊社７日專訊》內地證監部門「極限救市」，Ａ股市場連續兩日見升市。滬綜指

窄幅高開，開市不久後便下跌，最多曾跌０﹒７％，然而大市再獲承托，滬指瞬即倒升，升幅一

度擴大至超過１％，高見２８２６﹒３點，收復二千八，回到上周三（１月３１日）位置。但隨

著銀行股高位狠卸貨，拖累滬指升幅半日收窄至０﹒９１％收市，報２８１４﹒８９點；深市連

續兩日坐火箭，深成指午收飆升２﹒９５％，創業板指升２﹒３１％。

值得慶賀的是股市久違變得熱鬧，兩市半日成交６２４３億元（人民幣．下同），較上日同

時段成交大增２８﹒８％，然而外資入市意願仍不大，陸股通早市淨流入只有２１﹒３７億元。



＊六大行高位急跌卸貨＊



此前作為撐市主力軍的重磅銀行股，今早大舉「鳴金收兵」，六大行Ａ股在近年新高位置集

體劇烈回吐，其中中國銀行（滬：６０１９８８）瀉４﹒３％，工商銀行（滬：６０１３９８）

跌４﹒１％，建設銀行（滬：６０１９３９）挫４％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌

３﹒７％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌３﹒７％，交通銀行（滬：６０１３２８）則跌

３﹒４％。

中證監要求券商暫停新增轉融券規模、叫停融券Ｔ＋０策略，對券商業務帶來影響。券商板

塊升多跌少，但大型券商股表現偏軟，光大證券（滬：６０１７８８）跌０﹒８％，中信建投

（滬：６０１０６６）跌０﹒３％，東方財富（深：３０００５９）軟０﹒２％，國泰君安

（滬：６０１２１１）微跌０﹒１％，中信証券（滬：６０００３０）升０﹒１％，華泰證券

（滬：６０１６８８）小升０﹒４％。



＊中芯國際盈利對半斬，價跌３％＊



中芯國際（滬：６８８９８１）去年純利約９億美元，同比仍下降５０﹒４％。中芯國際解

釋，主因在過去一年，半導體行業處於周期底部，全球市場需求疲軟，行業庫存較高，去庫存緩

慢，且同業競爭激烈。另外，中芯國際第四季度純利約１﹒７億美元，按年跌５４﹒７％，

中芯國際Ａ股半日價大跌３﹒２％，報４３﹒５２元人民幣。

中國見擴大稀土生產趨勢，稀土概念股今早爆發，中科磁業（深：３０１１４１）飆兩成漲

停，英洛華（深：０００７９５）、中科三環（深：０００９７０）、中鋼天源

（深：００２０５７）、中國稀土（深：０００８３１）、北礦科技（滬：６００９８０）等集

體升一成漲停。（ｅｙ）

