《經濟通通訊社７日專訊》內地證監部門「極限救市」，Ａ股市場連續兩日見升市。滬綜指

窄幅高開，開市不久後便下跌，最多曾跌０﹒７％，然而大市再獲承托，滬指瞬即倒升，升幅一

度擴大至超過１％，但隨著銀行股高位狠卸貨，滬指升勢再轉弱，不過尾盤市況反覆再漲，全日

升１﹒４４％收市，在全日最高點２８２９﹒７點收市；深市連續兩日坐火箭，深成指全日飆升

２﹒９３％，創業板指升２﹒３７％。

Ａ股派利是，市場久違變得熱鬧，兩市全日成交１０２１９億元（人民幣．下同），按日大

增１０﹒３％，是自去年１１月８日以來首次突破萬億元關，然而外資入市意願不大，陸股通全

日淨流入只有近１７億元。

Ａ股還剩一日便啟春節假期，市場關注升勢能否延續至明日（８日），然而中國即將公布１

月融資數據和通脹數據，若數據表現不佳，可能會為救市行情潑下一盆冷水。



＊醫藥股出口氣，重磅銀行股領跌＊



醫藥股連日暴漲，榮昌生物（滬：６８８３３１）飆１６﹒７％，君實生物

（滬：６８８１８０）升１２﹒７％，神州細胞（滬：６８８５２０）升１１﹒２％，博騰股份

（深：３００３６３）升１１％，振東製藥（深：３００１５８）升１０﹒５％，我武生物

（深：３００３５７）升１０﹒４％，億帆醫藥（深：００２０１９）、信立泰

（深：００２２９４）漲停，至於藥明康德（滬：６０３２５９）股價同升５﹒７％，報

５５﹒２５元人民幣。美國國會網站顯示，美國《生物安全法》草案參議院版本的支持者人數由

６人降至０人。

股市終於喘定回升，銀行此前多日撐市今日鳴金收兵，中國銀行（滬：６０１９８８）挫

２﹒５％，建設銀行（滬：６０１９３９）跌２﹒４％，農業銀行（滬：６０１２８８）走低

１﹒７％，工商銀行（滬：６０１３９８）同跌１﹒７％。

券商融券新規下，券商股兩邊走，東吳證券（滬：６０１５５５）升５﹒７％，華西證券

（深：００２９２６）升５﹒６％，西南證券（滬：６００３６９）漲５﹒４％，惟首創證券

（滬：６０１１３６）跌４﹒９％，華鑫股份（滬：６００６２１）跌２﹒６％，光大證券

（滬：６０１７８８）跌１﹒７％。



＊中芯業績差，Ａ股跌近半成＊



中芯國際（滬：６８８９８１）去年純利約９億美元，同比仍下降５０﹒４％，第四季度純

利約１﹒７億美元，按年跌５４﹒７％。中芯國際解釋，過去一年半導體行業處於周期底部，全

球市場需求疲軟，行業庫存較高，去庫存緩慢，且同業競爭激烈。中芯國際全日股價大跌

４﹒６％，報４２﹒９元。

中國見擴大稀土生產趨勢，稀土概念股今早爆發，中科磁業（深：３０１１４１）飆兩成漲

停，英洛華（深：０００７９５）、中科三環（深：０００９７０）、中國稀土

（深：０００８３１）、有研新材（滬：６００２０６）等集體升一成漲停。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３４３﹒６３ ＋０﹒９６

上證綜合指數 ２８２９﹒７０ ＋１﹒４４ ４９５９﹒２０

上證Ａ股指數 ２９６６﹒３４ ＋１﹒４４

深證成份指數 ８７０８﹒２４ ＋２﹒９３ ５２６０﹒１３

深圳創業板指數 １７０７﹒０２ ＋２﹒３７

上證Ｂ股指數 ２４６﹒７０ ＋１﹒７５ ２﹒２４

深證Ｂ股指數 １００５﹒４７ ＋０﹒０３ ０﹒７９

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