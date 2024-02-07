《經濟通通訊社７日專訊》中國物流與採購聯合會公布２０２３年物流運行數據。２０２３

年，中國經濟在波動中恢復，穩定因素不斷累積，物流運行環境持續改善，行業恢復整體向好。

市場需求規模恢復加快，全年社會物流總額超過３５２﹒４萬億元（人民幣．下同），同比增長

５﹒２％，增速比２０２２年提高１﹒８個百分點。

分季度看，一季度、二季度、三季度、四季度分別增長３﹒９％、５﹒４％、４﹒７％、

５﹒４％，呈現前低、中高、後穩的恢復態勢，全年回升態勢總體向好。

從需求結構看，農產品、工業、消費、進口領域物流需求穩定增長。２０２３年農產品物流

總額為５﹒３萬億元，同比增長４﹒１％，保持良好發展態勢。工業品物流需求穩步回升，全年

工業品物流總額３１２﹒６萬億元，同比增長４﹒６％，增速比上年提高１個百分點。



＊餐飲、百貨店零售物流總額降轉升＊



民生消費物流需求穩中向好，２０２３年單位與居民物品物流總額１３萬億元，同比增長

８﹒２％，增速比上年提高４﹒８個百分點。餐飲、零售等領域回升力度明顯提升，餐飲物流總

額、百貨店零售物流總額均實現由降轉升，同比分別增長２０％、８﹒８％；便利店零售物流總

額增長７﹒５％，增速比上年提高３﹒８個百分點。

另外，２０２３年進口物流總額１８萬億元，同比增長１３％，進口物流量保持快速恢復態

勢。原油、天然氣、煤炭等能源產品進口物流量１１﹒６億噸，同比增長２７﹒２％；鐵、鋁等

金屬礦砂進口物流量１４﹒６億噸，同比增長７﹒６％。（ｓｌ）

