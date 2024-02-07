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AH股新聞

07/02/2024 09:41

【大國博弈】王受文對美商務部官員就半導體和雲服務管制表達關切

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國商務部網站發文指，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受
文昨日與美國商務部副部長拉戈視頻通話，就中美商貿工作組第一次副部長級會議籌備工作和雙
方關切的經貿問題進行了坦誠、深入的溝通。
　　王受文就美對華半導體和雲服務管制、公平對待在美中國企業、光伏限制措施等表達了關切
。他並表示，中美經貿合作是兩國關係的穩定力量，中方願與美方一道，認真落實中美元首舊金
山會晤重要共識，發揮中美商貿工作組作用，擴大合作，管控分歧，為兩國工商界合作創造良好
條件。（ｓｌ）

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