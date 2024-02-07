《經濟通通訊社７日專訊》中國商務部網站發文指，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受

文昨日與美國商務部副部長拉戈視頻通話，就中美商貿工作組第一次副部長級會議籌備工作和雙

方關切的經貿問題進行了坦誠、深入的溝通。

王受文就美對華半導體和雲服務管制、公平對待在美中國企業、光伏限制措施等表達了關切

。他並表示，中美經貿合作是兩國關係的穩定力量，中方願與美方一道，認真落實中美元首舊金

山會晤重要共識，發揮中美商貿工作組作用，擴大合作，管控分歧，為兩國工商界合作創造良好

條件。（ｓｌ）

