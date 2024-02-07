《經濟通通訊社７日專訊》昔日千億市值房企泛海控股（００００４６）正式退市。泛海控

股昨日晚間公告，由於連續二十個交易日的每日收盤價均低於１元（人民幣．下同），觸及了終

止上市情形，深交所決定其今日摘牌。目前泛海控股處於停牌階段，停牌前連收１８個跌停板，

股價鎖定在每股０﹒３８元，總市值１９﹒７５億元。

泛海控股成立於１９８９年，１９９４年在深交所上市，是中國房地產行業最早一批上市公

司，在房地產黃金時期發展迅猛。而就在上市當年開始，泛海控股積極拓展金融業務，擁有民生

證券、民生信託、亞太財險等多家金融平台，同時在境外市場開展業務，進一步擴大公司規模。

泛海控股總市值在２０１５年一度超過１０００億元，僅次於萬科（０２２０２）

（深：０００００２）和保利（００１１９）（滬：６０００４８），在Ａ股地產股中高居第三

位。

不過，隨著２０２０年民生信託踩雷「武漢金凰８０噸假黃金」，以及一批高槓桿房企接連

爆雷，泛海控股開始「沒落」。

武漢金鳳珠寶以逾８０噸假黃金以及保單作為質押物，向金融機構融資及貸款２００億元，

其中民生信託融資規模最高，達４０﹒７億元。受此影響，當年泛海控股為之計提減值損失超過

２５億元。

此外，多個業內知名的「大坑」也被民生信託「精準踏中」，民生信託所投資的寶能集團、

榮盛控股、佳兆業、新華聯（深：０００６２０）等一大批房企先後爆雷違約，涉訴金額超

２００億元，此外還有中建五局「蘿蔔章」、漢能集團、凱迪生態等。



＊泛海控股年蝕百億資不抵債＊



在接連踩雷後，民生信託開始向泛海控股及其旗下公司追討曾承諾提供流動性支持，經法院

判決，泛海控股共計要向民生信託支付債券本金、利息及逾期利息共計２０餘億元。

財報顯示，２０２０年至２０２２年，泛海控股歸母淨利潤分別虧損４６﹒２億元、

１１２﹒５億元、１１５﹒４億元，總資產從１８００多億元下降到１０５２億元。２０２３年

前三季，泛海控股歸母淨利潤為虧損６８﹒９億元，即泛海控股在三年多之中累計虧損超過

３４０億元。截至２０２３年９月末，泛海控股歸屬於母公司股東的淨資產為－１２０﹒５４億

元（未經審計）。（ｓｌ）

