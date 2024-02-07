《經濟通通訊社７日專訊》應急管理部表示，國家防災減災救災委員會辦公室近日會同各有
關成員單位，對２０２４年１月全國自然災害情況進行了會商核定。１月中國自然災害以地震、
地質災害、低溫冷凍和雪災為主，乾旱、風雹、森林火災等也有不同程度發生。各種自然災害共
造成２２８﹒９萬人次不同程度受災，因災死亡５０人，緊急轉移安置２﹒４萬人次；倒塌房屋
６００餘間，嚴重損壞房屋１７００餘間，一般損壞房屋２﹒７萬間；農作物受災面積
２０７﹒１千公頃；直接經濟損失３０億元人民幣。
＊對湖南湖北雨雪冰凍災害啟動國家四級救災應急響應＊
另外，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部昨（６日）早１１時針對近期低溫雨雪
冰凍災害對湖北、湖南的影響，啟動國家四級救災應急響應，指導地方做好受災群眾生活救助等
工作。
目前，應急管理部維持針對湖北、湖南的低溫雨雪冰凍災害三級應急響應和針對安徽、重慶
、貴州、江西的四級應急響應。國家綜合性消防救援隊伍１月３１日以來共接處警情８２１宗，
出動消防救援指戰員５６７１人次、消防車１０３４輛次，營救疏散遇險群眾３３８人。
（ｓｌ）
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