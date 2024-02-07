《經濟通通訊社７日專訊》據《央視新聞》報道，數據顯示，今年「反向春運」趨勢明顯，

更多的老年人選擇前往子女的工作地團聚，他們的來源地主要集中在四川、河北、湖北、湖南等

省份，而主要目的地則是北京、西安、天津、成都、廣州、上海、南京、深圳、長沙等一、二線

中心城市。

大學生出行也有新變化，一些家在旅遊熱門城市的大學生，在今年選擇「錯峰回家」。在某

旅行平台註冊的大學生當中，有三成以上選擇先出遊再回家，廣州、哈爾濱等地的大學生就把家

鄉讓給外地遊客，他們選擇先到成都、長沙、武漢等好吃又好玩的城市。

此外，與前兩年的數據相比，不少人選擇春節繼續投入工作。數據顯示，今年春運期間，全

國２０００多個重點產業園區的用工數量將比２０２３年同期增長５﹒８％。其中，食品和家具

製造等產業的用工數量增幅最明顯，達到６﹒６％；汽車、電氣機械等裝備製造業的用工數量增

幅也超過６％。

數據並顯示，今年春節越來越多人選擇自駕出行，以９０後、００後為代表的年輕群體成為

春節期間租車的主力軍，預訂量合計佔到總數的近一半。從年輕人用車目的地來看，北京、廣州

、成都、西安、上海分列前五，而且訂單數據顯示，以預訂在異地取車用車為主，比例超過六成

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