《經濟通通訊社７日專訊》抖音集團ＣＥＯ張楠辭任。據《澎湃新聞》報道，張楠在朋友圈

官宣自己辭去集團ＣＥＯ一職，未來將把精力聚焦在字節跳動旗下影片剪輯產品剪映的發展上，

「與這個ＡＩ的時代一起成長」。字節跳動ＣＥＯ梁汝波表示，感謝張楠過去帶領中國信息平台

業務做出的貢獻和突破，期待她在新崗位上再接再厲。張楠據悉會繼續向梁汝波匯報。

公開資料顯示，張楠創業出身，曾開發圖片社區Ａｐｐ，後公司被字節跳動收購，２０１４

年帶領團隊正式加入字節跳動，是抖音創始元老之一，帶動抖音「從０到１」發展。２０２０年

，張楠成為抖音首位女ＣＥＯ，全面負責抖音、火山、市場品牌等業務。

報道引述接近抖音集團人士透露，隨著各項業務趨近成熟，張楠辭任後，公司沒有新設

ＣＥＯ的計劃。接近剪映人士表示則指，過去一年，張楠已經把絕大多數精力傾斜到剪映相關業

務上，並親自帶隊尋求在ＡＩ輔助創作上有所突破，即將推出一個ＡＩ生圖和視頻的產品。

報道並提到，抖音集團業務將由抖音負責人韓尚佑、番茄小說及今日頭條負責人張超、抖音

電商負責人魏雯雯、抖音生活服務負責人浦燕子以及抖音廣告業務負責人趙修影分別負責。韓尚

佑作為抖音總裁，會協同所有與抖音相關的主營業務。（ｓｌ）

