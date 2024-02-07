《經濟通通訊社７日專訊》內地多家銀行和理財機構近期陸續推出「理財夜市」吸客，將理

財產品申購、贖回申請的截止時間，從下午５點前延長至午夜１２點前，宣稱「２４小時理財不

打烊，財富跟著轉」、「閒錢不閒置，下班也能買」。其中招銀理財繼現金理財延長交易時間後

，部分短債理財也升級為２４小時營業；光大理財將夜市專屬產品的交易時間延長至２４點；平

安理財主推夜市理財產品「零活寶」。

據內媒報道，「理財夜市」專屬產品以現金理財和活期管理產品為主，並且放寬了理財產品

的申購和贖回時間。以往理財產品申購和贖回有明確的「日切」時間，通常是在下午３點至５點

之間，若在交易時段內進行，是以「Ｔ＋１」方式計算收益，一旦超過交易時段，就歸入為第二

日操作，因此如遇節假日，資金就會空轉多日。

近期理財公司推出的「２４小時營業」模式，是指投資者在工作日午夜１２點前申購，即可

在下一個工作日開始計算收益；在工作日午夜１２點前贖回，也可在下一個工作日上午９點前到

帳。例如周四午夜１２點前申購理財夜市產品，周五就能確認並計算收益，相比之前多出三日的

收益機會。



＊輿論：避免因錯過截止時間帶來的損失＊



事實上，「理財夜市」並非新鮮概念，近年來布局這類產品的理財公司和銀行機構逐漸增多

。報道認為，對於上班族來說，夜市理財產品的申贖時間都更為靈活，而延長交易時間無疑可以

避免因錯過截止時間帶來的損失。報道引述光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華亦表示，這類

規則使得選擇在非工作時段或下午５點至午夜１２點這個時段交易的投資者，其起息和贖回等待

時間更短。（ｓｌ）

