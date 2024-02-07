《經濟通通訊社７日專訊》中國人民銀行即將公布１月新增貸款、社融等數據。《路透》綜

合逾２０家機構中值顯示，１月銀行信貸「開門紅」料維持高位，但在「均衡投放、平滑波動」

政策指引疊加基數效應擾動下，貸款投放力度或不及去年；預計１月新增人民幣貸款為４﹒５萬

億元（人民幣．下同），環比驟升２﹒８倍，但同比小幅下滑逾８％。鑑於基數效應與政府債發

行節奏減緩，預計１月新增社會融資規模為５﹒５５萬億元，環比勁增１﹒９倍，但同比減少逾

７％。

此外，１月Ｍ２（廣義貨幣供應量）同比增速預計為９﹒３％，增幅較去年１２月回落

０﹒４個百分點，亦較去年１月的１２﹒６％大降３﹒３個百分點。１月人民幣貸款餘額同比增

速預計為１０﹒４％，較上月回落０﹒２個百分點，較上年同期回落０﹒９個百分點。



＊分析：轉貼現利率較高，信貸投放任務情況較好＊



招商證券銀行業研究報告指出，１月底一個月期轉貼現利率較高，反映了當月信貸投放任務

情況較好。銀行早投放早受益，１月信貸投放問題不大。由於信貸需求持續偏弱，疊加均衡投放

要求，去年一季度新增貸款佔全年增量比例過高，預計今年２－３月新增貸款同比明顯少增。

光大證券指出，伴隨５０００億元ＰＳＬ（抵押補充貸款）陸續落地，「三大工程」領域信

貸投放有望提速增效，對應政策行在新增信貸中貢獻度或有所提升。從負債端數據看，去年１２

月、今年１月ＰＳＬ分別新增３５００億元、１５００億元，政金債淨融資分別為２０９億元、

７１３億元，政策行負債端擴容可側面反映資產端信貸投放或有提速。（ｓｌ）

