【ＦＯＣＵＳ】一邊是ＭＣＵ（微控制器）晶片需求平淡，另一邊是ＡＩ晶片一芯難求，冰

火兩重天的半導體供求消長，牽動相關公司股價之餘，更擾動未來產業生態。



＊ＭＣＵ需求疲軟，中芯華虹淨利跌＊



「沒有甚麼能夠阻擋」。去年狂飆兩倍、開年至今再升３８％的英偉達（Ｎｖｉｄｉａ），

最新獲高盛上調目標價至８００美元，相當於較現價還有近兩成漲幅，背後皆因兩個字－－需求

。但成也蕭何，敗也蕭何，對中國兩大晶片代工巨頭中芯國際（００９８１）、華虹半導體

（０１３４７）而言，受累ＭＣＵ晶片需求平淡及去庫存緩慢，，去年銷售收入按年分別降

１３％、７﹒７％，疊加毛利率下降和資本開支高企，淨利分別暴跌５０﹒４％、３７﹒８％。

被廣泛用於洗衣機、掃地機器人、智能家居、無人機、汽車等的ＭＣＵ需求疲軟，折射全球

終端消費品市場降溫。除了中芯、華虹，海外巨頭如英飛凌（Ｉｎｆｉｎｅｏｎ）、意法半導體

（ＳＴ Ｍｉｃｒｏ）、德州儀器（Ｔｅｘａｓ Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ）等業績全不理想，

微芯科技（Ｍｉｃｒｏｃｈｉｐ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）更宣布管理團隊減薪２０％。



＊英偉達一芯難求，巨頭曲線救國＊



跟ＭＣＵ的慘淡相比，ＡＩ晶片需求卻持續升溫，業界普遍預計，高端ＡＩ晶片供應嚴重短

缺將持續整個２０２４年；Ｍｅｔａ執行長扎克伯格上月就透露，公司今年計劃購買約３５萬個

英偉達Ｈ１００ ＧＰＵ，以建立規模空前的基礎設施。若按英偉達去年全年預計出貨５５萬個

Ｈ１００ ＧＰＵ計，相當於買斷逾六成產量。

有無替代？現時能與旗艦Ｈ１００ ＧＰＵ性能比肩的，或許只有ＡＭＤ去年底推出的

ＭＩ３００人工智能晶片。不過，相比英偉達上個財年營收預計達５８８億美元，ＡＭＤ預計自

家ＡＩ晶片今年銷售額僅３５億美元，換言之，難奢望借此填補巨大的供應缺口。

鑒於此，微軟、Ｍｅｔａ正雙雙採用「曲線救國」，前者去年底推出基於雲端的Ｍａｉａ

ＡＩ晶片，擬今年初起用於微軟的資料中心，為Ｃｏｐｉｌｏｔ或Ａｚｕｒｅ ＯｐｅｎＡＩ提

供支援；後者亦計劃今年內在資料中心部署被稱為Ａｔｅｍｉｓ的人工智能晶片，以優化特定工

作的效率。



＊台積電擴產能，中國攻堅５納米＊



與此同時，英偉達的主要代工方台積電，正緊鑼密鼓擴大產能，其周二（６日）最新宣布將

在日本熊本興建第二座晶片廠，令總投資突破２００億美元，一廠、二廠擬分別於今年內、

２０２７年底運營。除了布局日本，台積電還在美國亞利桑那州建設兩座晶片廠，總投資高達

４００億美元。不過，主打４納米的一廠的最新量產時間，已從今年底推遲至明年，二廠量產時

間更最新推遲至２０２７年或２０２８年。

被美國就英偉達高端晶片大卡脖子的中國又如何？上月中，工信部等七部門聯合發布《關於

推動未來產業創新發展的實施意見》，明確加速突破ＧＰＵ晶片；而最新消息指，中芯國際已在

上海組建新的５納米製程生產線，以大規模量產華為設計的晶片。

目前，華為７納米昇騰９１０Ｂ人工智能晶片被視作英偉達Ａ１００的國產替代，而跟華為

緊密合作的科大訊飛，剛剛宣布基於「飛星一號」大模型算力平台而訓練的「星火３﹒５」大模

型，已整體接近ＧＰＴ４ Ｔｕｒｂｏ，而「飛星一號」的算力正正來自昇騰９１０Ｂ。至於華

為下一代ＡＩ晶片昇騰９２０，會否借上述５納米生產線量產，叫陣英偉達Ｈ１００？遐想無限

。

