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AH股新聞

07/02/2024 17:24

《中國要聞》吳清獲任命為中證監黨委書記、主席，易會滿被免職

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國證監會主要領導調整。中共中央決定，任命吳清為中國證券
監督管理委員會黨委書記，免去易會滿的中國證券監督管理委員會黨委書記職務。國務院決定，
任命吳清為中國證券監督管理委員會主席，免去易會滿的中國證券監督管理委員會主席職務。
　
＊去年初已有兩人調任傳聞，吳清被稱為「券商屠夫」＊
　
　　６０歲的易會滿曾任中國工商銀行黨委書記、行長，２０１９年出任中證監黨委書記、主席
。去年全國兩會前已有消息指，易會滿將會調往中國銀保監會出任主席，接任人是擁有「券商屠
夫」稱號的時任上海常務副市長吳清。不過，全國兩會期間，《國務院關於提請審議國務院機構
改革方案的議案》出爐，不再保留中國銀保監會，改以組建「國家金融監督管理總局」統籌管理
。吳清則在去年７月從上海副市長改任上海市委副書記。
　　據了解，現年５８歲的吳清在２０１８年出任上海副市長前，曾擔任上海證券交易所理事長
、黨委書記近兩年，也曾在中證監擔任各種職務。２００５年，吳清出任中證監風險處置辦主任
，專責問題券商的風險處置，因作風強硬而被業界稱為「券商屠夫」，數年間共處置了包括南方
證券、閩發證券、「德隆系」券商等逾３０間違規的證券公司，其中２６間進入司法破產程序、
５間以其他方式結業。
　　２００９年，吳清轉任中證監基金部主任。從２００９年６月的「張野案」到２０１６年７
月公布的「劉海」、「塗強」案，均是證監會近年來對基金經理「老鼠倉」行為最為嚴厲迅速的
處罰，其中中證監對「張野案」從立案到審理完畢僅用了４７個工作日。
　　２０１０年底，吳清被調往上海市虹口區擔任區長，此後陸續出任虹口區委書記，上交所理
事長、黨委書記，上海市政府黨組成員、副市長、市委常委、常務副市長、市委副書記、政法委
書記。（ｓｌ）

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