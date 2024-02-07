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AH股新聞

07/02/2024 16:07

《行業數據》美團閃購：春節高端白酒訂單增八成，貓狗鞋服增兩倍

　　《經濟通通訊社７日專訊》今年「外賣買年貨」成為年貨消費新趨勢。美團閃購發布年貨節
中期銷售戰報。數據顯示，年貨節自１月５日啟動以來，截至２月３日，白酒、牛奶、車厘子、
禮盒等過年「硬通貨」銷售額創新高，訂單量同比均增長超過５０％，其中高端白酒增逾８０％

　　打造過年氣氛的「必備品」增長也十分迅速，臘梅、銀柳、冬青、蝴蝶蘭等年花訂單量同比
去年增長超５０％，春聯、福字、紅包增長均在２３０％以上。
　　此外，數碼家電、美妝個護、寵物用品、母嬰玩具、服飾等品質百貨商品，訂單量同比增速
大多超過１００％，其中貓狗鞋服增幅高達２００％。
　　美團閃購年貨節將持續至２月２５日。據介紹，今年參與商家和商品供給都更多，還推出「
春節不打烊」服務。大潤發、樂高、蘇泊爾（深：００２０３２）、迪卡儂等商家近期陸續攜全
國門店入駐；美宜佳、都市麗人（０２２９８）、名創優品、聯想等商家深度聯動推出專屬優惠
。其中都市麗人近一個月本命年紅品（紅色襪子、內褲、內衣）訂單量環比增長近２１０％；迪
卡儂交易額月環比增長超１０倍。（ｓｌ）

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