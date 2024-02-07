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AH股新聞

07/02/2024 07:53

中芯國際（００９８１）去年純利９億美元，同比跌５０％

　　《經濟通通訊社７日專訊》中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）公布業績快報，
截至去年１２月３１日止年度純利約９億元（美元．下同），同比下降５０﹒４％，主因在過去
一年，半導體行業處於周期底部，全球市場需求疲軟，行業庫存較高，去庫存緩慢，且同業競爭
激烈。受此影響，該集團平均產能利用率降低，晶圓銷售數量減少，產品組合變動。此外，該集
團處於高投入期，折舊較２０２２年增加。
　
＊首季收入最佳升２％＊
　
　　此外，該集團公布今年第一季指引，預期季度收入環比持平至增長２％，毛利率介於９％至
１１％範圍內。此外，在外部環境無重大變化的前提下，該集團今年全年指引是銷售收入增幅不
低於可比同業的平均值，同比中個位數增長，而資本開支與去年相比大致持平。
　　該集團指，去年第四季度純利約１﹒７億元，跌５４﹒７％，每股盈利２美仙，銷售收入約
１６﹒８億元，升３﹒５％，毛利約２﹒８億元，跌４７％，毛利率為１６﹒４％，跌１５﹒６
個百分點，產能利用率７６﹒８％，跌２﹒７個百分點。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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