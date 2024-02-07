《經濟通通訊社７日專訊》中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）公布業績快報，

截至去年１２月３１日止年度純利約９億元（美元．下同），同比下降５０﹒４％，主因在過去

一年，半導體行業處於周期底部，全球市場需求疲軟，行業庫存較高，去庫存緩慢，且同業競爭

激烈。受此影響，該集團平均產能利用率降低，晶圓銷售數量減少，產品組合變動。此外，該集

團處於高投入期，折舊較２０２２年增加。



＊首季收入最佳升２％＊



此外，該集團公布今年第一季指引，預期季度收入環比持平至增長２％，毛利率介於９％至

１１％範圍內。此外，在外部環境無重大變化的前提下，該集團今年全年指引是銷售收入增幅不

低於可比同業的平均值，同比中個位數增長，而資本開支與去年相比大致持平。

該集團指，去年第四季度純利約１﹒７億元，跌５４﹒７％，每股盈利２美仙，銷售收入約

１６﹒８億元，升３﹒５％，毛利約２﹒８億元，跌４７％，毛利率為１６﹒４％，跌１５﹒６

個百分點，產能利用率７６﹒８％，跌２﹒７個百分點。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

