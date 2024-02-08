《ＥＴＦ前瞻》開年的一月份，幾乎是歷史最差的１月份，個股跌幅中位數超過２０％，除

中特估外，其餘板塊基本都是明顯下跌，尤其以電子、半導體等機構重倉板塊跌幅明顯。１２月

到１月，我們看到房地產市場繼續下滑，量價都處於比較弱的運行狀態，微觀跟蹤的消費情況也

比較清淡，消費降級比較明顯。１２月底的遊戲徵求意見稿打擊了市場信心，１月外資流出跡象

明顯。日本、印度股市受益於資金流出，過去一年都是牛市。在其他行業下跌的１月，中特估成

為唯一亮點。由於今年過年晚，１月份行業可比資料擾動較大，經濟資料參考性不強。

海外方面，美國經濟強韌程度超出市場預期，之前３月份降息預期接近９０％，現在降低到

了３０％，但是經過短暫的反彈後，美債利率近期還是繼續下跌了。降息交易仍然是全球

２０２４年最主要的交易邏輯，理論上這會對新興市場產生有利影響。

估值方面，創業板估值已經是歷史最低估值，沒有之一，港股基本也是如此。港股市場年線

４連陰之後，今年１月份恒生指數又跌了９％，即使按照熊市的估值來看，正常的估值體系相當

程度失效，估值也十分便宜。由於經濟低位運行，所以多數行業呈現出景氣度下行後的低位元運

行狀態，沒有出現景氣度拐頭向上的情況。

我們中線看好成長股板塊，原因是成長股總體機構投資者持倉多，所以當熊市末端殺流動性

，投資者為避險轉移到中特估等標的，就會影響微觀流動性變差，從而導致組合業績受到拖累。

持倉結構建議仍然以高品質的成長股為主，行業集中在科技，高端製造，醫藥和消費，選擇一些

高速增長且目前市場滲透率較低行業領域的龍頭公司。從美股科技股的表現可以看出這些板塊的

基本面非常強。

隨著尾部風險快速暴露，以及國家相關部門介入，市場逐步從恐慌的危機模式恢復正常，會

有一些公司在低基數下慢慢走出低迷，彼時股價也將會走出阿爾法。成長性的板塊向上的彈性和

超額收益空間顯著。

《華夏基金（香港）高級經理 李星宇》



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