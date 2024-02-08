《經濟通通訊社８日專訊》美凱龍Ａ股（滬：６０１８２８）現漲停，報３﹒６元（人民幣
．下同），升１０﹒１％，最低價３﹒２７元；成交２０８０萬股，成交金額７１９３萬元；量
比３﹒４倍，換手率０﹒６％。
紅星美凱龍Ｈ股（０１５２８）升４﹒１％，報１﹒７９港元，最高價１﹒７９港元，最低
價１﹒７５港元；成交２２１萬股，成交金額３９０﹒７８萬港元；主動買沽比率９２：８，資
金淨主動買入３３２﹒３３萬港元。美凱龍Ａ股較Ｈ股呈１２１﹒４％溢價。（ｅｄ）
08/02/2024 10:21
《Ａ股異動》美凱龍Ａ漲停，現報３﹒６元人幣
《經濟通通訊社８日專訊》美凱龍Ａ股（滬：６０１８２８）現漲停，報３﹒６元（人民幣
．下同），升１０﹒１％，最低價３﹒２７元；成交２０８０萬股，成交金額７１９３萬元；量
比３﹒４倍，換手率０﹒６％。
紅星美凱龍Ｈ股（０１５２８）升４﹒１％，報１﹒７９港元，最高價１﹒７９港元，最低
價１﹒７５港元；成交２２１萬股，成交金額３９０﹒７８萬港元；主動買沽比率９２：８，資
金淨主動買入３３２﹒３３萬港元。美凱龍Ａ股較Ｈ股呈１２１﹒４％溢價。（ｅｄ）
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