《經濟通通訊社８日專訊》京城股份Ａ股（滬：６００８６０）現漲停，報８﹒４７元（人

民幣．下同），升１０％，最低價７﹒７１元；成交９４２﹒１４萬股，成交金額７５９８萬元

；量比１﹒４倍，換手率２﹒２％。

京城機電股份Ｈ股（００１８７）升８﹒７％，報２﹒３７港元，最高價２﹒３７港元，最

低價２﹒２１港元；成交１００萬股，成交金額２３１﹒１１萬港元；主動買沽比率７８：２２

，資金淨主動買入１２４﹒８５萬港元。京城股份Ａ股較Ｈ股呈２９３﹒４％溢價。（ｅｄ）

