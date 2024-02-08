《經濟通通訊社８日專訊》京城股份Ａ股（滬：６００８６０）現漲停，報８﹒４７元（人
民幣．下同），升１０％，最低價７﹒７１元；成交９４２﹒１４萬股，成交金額７５９８萬元
；量比１﹒４倍，換手率２﹒２％。
京城機電股份Ｈ股（００１８７）升８﹒７％，報２﹒３７港元，最高價２﹒３７港元，最
低價２﹒２１港元；成交１００萬股，成交金額２３１﹒１１萬港元；主動買沽比率７８：２２
，資金淨主動買入１２４﹒８５萬港元。京城股份Ａ股較Ｈ股呈２９３﹒４％溢價。（ｅｄ）
08/02/2024 13:04
《Ａ股異動》京城股份Ａ漲停，現報８﹒４７元人幣
《經濟通通訊社８日專訊》京城股份Ａ股（滬：６００８６０）現漲停，報８﹒４７元（人
民幣．下同），升１０％，最低價７﹒７１元；成交９４２﹒１４萬股，成交金額７５９８萬元
；量比１﹒４倍，換手率２﹒２％。
京城機電股份Ｈ股（００１８７）升８﹒７％，報２﹒３７港元，最高價２﹒３７港元，最
低價２﹒２１港元；成交１００萬股，成交金額２３１﹒１１萬港元；主動買沽比率７８：２２
，資金淨主動買入１２４﹒８５萬港元。京城股份Ａ股較Ｈ股呈２９３﹒４％溢價。（ｅｄ）
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