《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》在美方指控中國利用黑客組織攻擊西方國家

的關鍵基礎設施之際，中國網絡安全科企３６０公司（滬：６０１３６０）發布《美網絡安全威

脅能力分析報告》和《美相關ＡＰＴ組織分析報告》，聲稱揭露美國政府在全球推進網絡威懾戰

略，對全球各國包括盟友發動無差別網絡攻擊等情況。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會表示，這兩份報告用大量詳實的案例和證據，全方位

揭露了美國政府如何倚仗自身霸權壟斷地位，在網絡空間肆意妄為，破壞網絡空間國際規則和秩

序，危害網絡空間和平與安全，損害包括中國在內的各國安全與發展利益。

汪文斌指出，美國可謂是網絡空間風險挑戰的「萬惡之源」。在美國網絡攻擊威脅的籠罩下

，沒有哪個國家能夠獨善其身。網絡不應該成為戰場，網絡空間不應是美國無法無天、肆意妄為

的灰色地帶，更不應成為打壓別國發展與破壞國際和平的工具。捍衞網絡空間國際秩序、維護網

絡和平與安全是國際社會的共同責任。



＊美方建立了龐大的網絡武器庫，扶植網絡攻擊組織＊



他表示，美國政府利用掌控全球互聯網基礎資源，對他國搞「斷網」突襲，嚴重破壞別國社

會穩定和經濟安全；美方利用對全球作業系統和互聯網服務的壟斷地位，搞大規模、無差別監聽

監控和數據竊取，侵害各國公民隱私權；美方建立了龐大的網絡武器庫，開發並擴散對他國關鍵

基礎設施發動網絡攻擊的先進武器，將全球關鍵基礎設施置於巨大風險之中。美國政府還明目張

膽地扶植網絡攻擊組織，對包括美國盟友在內的全球各國政府機構、重要組織和關鍵基礎設施，

實施了長時間、持續性的網絡攻擊。敦促美方立即糾正不負責任的危險行徑，同國際社會一道，

共同致力建設一個和平、安全、開放合作的網絡空間。

