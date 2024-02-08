《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》中國商務部官網發布，２月７日，商務部國

際貿易談判代表（正部長級）兼副部長王受文與美國財政部副部長尚博舉行會談。

根據美媒此前的報道，這次美方將與中方討論全球經濟面臨的風險、兩國經濟前景、國家安

全領域的投資審查制度以及在氣候領域向貧窮國家減免債務方面進行合作。

