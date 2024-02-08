《經濟通通訊８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同黨外人士共迎新春

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國家主席習近平７日下午在人民大會堂同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表

歡聚一堂，共迎佳節。習近平代表中共中央，向各民主黨派、工商聯和無黨派人士，向統一戰線

廣大成員，致以誠摯問候和新春祝福。



吳清出任中證監黨委書記、主席

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中共中央決定，任命吳清為中證監黨委書記，免去易會滿的中證監黨委書記職務。國務院決定，

任命吳清為中證監主席，免去易會滿的中證監主席職務。



今年以來逾７００家上市公司實施回購

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上市公司掀起回購潮。今年以來共有５９９家Ａ股上市公司發布股份回購的提議或者預案。同時

，共有７０２家Ａ股上市公司實施回購。其中，「註銷式回購」案例增多。業內人士表示，把回

購股份用於註銷，能夠減少公司股份的市場供應量，從而在淨資產收益總體不變的情況下提升每

股收益。





《上海證券報》



習近平同黨外人士共迎新春

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國家主席習近平７日下午在人民大會堂同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表

歡聚一堂，共迎佳節。習近平代表中共中央，向各民主黨派、工商聯和無黨派人士，向統一戰線

廣大成員，致以誠摯問候和新春祝福。



吳清出任中證監黨委書記、主席

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中共中央決定，任命吳清為中證監黨委書記，免去易會滿的中證監黨委書記職務。國務院決定，

任命吳清為中證監主席，免去易會滿的中證監主席職務。



滬市公司密集發聲強調回報，提質增效見心見行

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提升上市公司投資價值，需要上市公司聚焦主業提升發展質效，也需要上市公司增強股東回報。

不少滬市公司董事長７日紛紛表態，將規範公司治理，培育優質產業，增強投資者回報，不斷提

升上市公司的可投性。





《證券時報》



吳清出任中證監黨委書記、主席

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中共中央決定，任命吳清為中證監黨委書記，免去易會滿的中證監黨委書記職務。國務院決定，

任命吳清為中證監主席，免去易會滿的中證監主席職務。



提升服務實體經濟質效，推動金融機構由大到強

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經過多年發展，「大」已經成為中國金融機構體系的顯著特徵。從全球範圍看，中國銀行業資產

總規模居全球第一，股票、債券、保險的規模居全球第二。作為重要微觀基礎，金融機構能否由

「大」到「強」，直接影響金融強國建設的成色。



深圳優化住房限購政策，業界期待樓市「小陽春」

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深圳市住建局７日發布關於優化住房限購政策的通知。具體來看，深圳本市戶籍居民家庭限購２

套住房，本市戶籍單身人士限購１套住房。非本市戶籍居民家庭及單身人士能提供購房之日前３

年在本市連續繳納個人所得稅或社會保險證明的，限購１套住房。（ｌｃ）

