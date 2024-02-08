《神州經脈》今日是兔年Ａ股最後一個交易日，春節長假後，２月１９日才復市。滬綜指連

漲第三日，全日收升１﹒２８％，報２８６２﹒９點；外圍科技股大漲，帶動Ａ股相關板塊拉升

，深市早段保持飆升，惟午後升幅收窄，深成指全日升１﹒２８％，創業板指升１﹒２８％。市

場不見收爐情緒，氣氛保持暢旺，兩市全日成交１０１７４億元（人民幣．下同），連續第二日

破萬億關，按日稍降０﹒４％，惟注意外資似高位出貨，陸股通今日曾錄淨流入超過８０億元，

全日收市則剩餘５﹒８億元。

回顧整個兔年，全球多地股市屢創新高，而中國股市卻節節敗退不斷尋底。滬綜指累計在整

個兔年暴跌１２﹒２２％，連續第三個農曆年下跌，更是自戊戌狗年（２０１８年２月１６日至

２０１９年２月４日）以來最大跌幅。深市表現更為慘重，深成指兔年下跌２６﹒３％，創業板

指更蒸發３３﹒２％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１９６１，較上個交易日４時３０分收盤

價跌３０點子，兩連跌，創２月５日以來新一周新低，全日在７﹒１８５８至７﹒１９６９之間

波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０６３，較上個交易日跌１４點子，與市場預測偏離仍

超８００點，上個交易日報７﹒１０４９。

經國家外匯管理局批准，銀行間外匯市場明日（９日）收市時間提前至下午５時，當日下午

４時半人民幣兌美元即期收盤價、外匯掉期曲線、下午５時美元拆借加權成交利率、下午５時或

之前整點參考匯率等正常發布。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 今日上午在人民大會堂舉行２０２４年春節團拜會。國家主席習近平發表講話，代表黨中

央和國務院，向全國各族人民，以及香港、澳門、台灣同胞和海外僑胞拜年。習近平表示，在即

將過去的癸卯兔年，中國果斷實行新冠疫情防控轉段，推動經濟恢復發展，經濟總量超過１２６

萬億元，糧食總產再創新高，就業、物價總體平穩，放眼全球仍然是「風景這邊獨好」。習近平

強調，２０２４年要堅持穩中求進工作總基調，貫徹穩中求進、以進促穩、先立後破的要求，切

實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，著力破解深層

次體制機制障礙和結構性矛盾，充分激發全社會創業創新創造活力。



２﹒ 因作風強硬而在業界有「券商屠夫」之稱的吳清重返中國證監會，接替易會滿出任黨委書

記、主席，《新京報》引述萬博新經濟研究院院長滕泰指出，吳清懂券商、懂公募基金、懂私募

基金、懂交易發行註冊和上市公司監管，這是二十年來第一次讓內行來領導資本市場。滕泰並認

為，在這樣的關鍵時刻，及時果斷地讓最懂證券業務、最支持資本市場的人來領導資本市場，充

分顯示了最高決策層對資本市場的空前重視。



３﹒ 中國１月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比下降０﹒８％，連跌四個月且降幅比市場預測

的０﹒５％大，並創２００９年９月以來最大單月同比降幅；工業生產者出廠價格指數

（ＰＰＩ）同比下降２﹒５％，降幅略小於市場預期的２﹒６％。國家統計局城市司首席統計師

董莉娟解讀數據稱，受節日效應影響居民消費需求持續增加，１月ＣＰＩ環比連續兩個月上漲；

受上年同期春節錯月對比基數較高影響，同比下降。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ環比上漲

０﹒３％，漲幅與近十年同期平均水平相當；同比上漲０﹒４％，保持溫和上漲。１月受國際大

宗商品價格波動、國內部分行業進入傳統生產淡季等因素影響，全國ＰＰＩ環比、同比下降，但

降幅均收窄。



４﹒ 深圳市放鬆住房限購，本市戶籍居民家庭限購２套住房、成年單身人士（含離異）限購１

套住房，取消落戶３年及社保繳納３年的要求。非本市戶籍提供購房之日前３年在本市連續繳納

個人所得稅或社會保險證明的，限購１套住房。另外，廣州市房地產融資協調工作小組辦公室發

布關於推送市房地產融資協調機制項目清單（第一批）的通知。清單共有４７個項目，包括城中

村、舊村改造項目，以及住宅、商業項目等，涉及房企包括碧桂園、雅居樂、金地集團 、融創

中國、遠洋集團等。



５﹒ 中證監本周二（６日）宣布暫停新增轉融券規模，該項政策威力巨大且迅速。數據顯示，

新政後第一個交易日（７日），全市場僅有５筆轉融券交易，而在上周最多的時候當日轉融券交

易超６０００筆。同時，轉融券融出股數也大降，２月７日全市場僅融出了２１﹒３８萬股，而

上周有一日之內融出了１﹒８億股的。此外，由於券源緊張，轉融券利率開始走高，最高達到

７﹒６％。中金公司認為，融券制度調整結合近期各部門針對資本市場積極發聲並採取行動支持

，有助於提振投資者信心。



６﹒ 國際金融協會（ＩＩＦ）公布，今年１月，中國市場低迷，中國股市流出３２億美元，債

市流出４７億美元，為連續第７個月錄得資金流出。１月份，新興市場債券和股票吸引３５７億

美元的外國投資組合淨流入。債務投資約４２７億美元，為２０２１年６月以來最多；而股票則

錄得６９億美元資金外流。ＩＩＦ經濟師稱，對美國聯儲局趨轉鴿派的預期將是未來幾個月資金

流動的主要驅動力。投資者已經為減息做好準備，這主要對新興市場的債務發行有利。



７﹒ 美國參議院議員提出的《生物安全法》提案共同發起議員數恢復至６名，再次引起市場對

藥明系前景的擔憂。另外電引述消息人士指出，拜登政府計劃最早在下周公布行政令，採取新措

施以防止中國等外國對手獲取美國人的敏感個人數據，包括財務訊息、基因數據、語音模式甚至

鍵盤使用習慣等。此外，中國商務部官網發布，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文昨與美

國財政部副部長尚博舉行會談。此前有美媒指，這次會談美方將與中方討論全球經濟面臨的風險

、兩國經濟前景、國家安全領域的投資審查制度以及在氣候領域向貧窮國家減免債務方面進行合

作。



８﹒ 美國商務部周三（７日）公布數據顯示，２０２３年美國對華商品進口總額為４２７２億

美元，按年大降約２０％，而與此同時，墨西哥向美國出口４７５６億美元，按年增長５％，是

２０年來該國首次成為美國進口商品的主要來源地，超越曾有「世界工廠」之稱的中國，有分析

認為全球製造業生產正在重新洗牌，而若特朗普再次當選美國總統，恐將對全球貿易流帶來更多

變數。（ｓｌ）

