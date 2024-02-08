《鍾之日記》２月８日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



內地通縮亮紅燈，１月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比下降０﹒８％，連續４個月為負數

，意味仍處於通縮區間，降幅為２００９年９月以來最大。然而股市氣氛絲毫未因此動搖，數據

反而可能激發中國當局加碼刺激經濟，加上證監系統換帥釋放提振股市信息，滬綜指今日連漲第

三日，全日收升１﹒２８％，報２８６２﹒９點；外圍科技股大漲，帶動Ａ股相關板塊拉升，深

市早段保持飆升，惟午後升幅收窄，深成指全日升１﹒２８％，創業板指升１﹒２８％。

今日是兔年Ａ股最後一個交易日，之後要待２月１９日才復市，然而市場不見收爐情緒，氣

氛保持暢旺，兩市全日成交１０１７４億元人民幣，連續第二日破萬億關，按日稍降０﹒４％，

惟注意外資似高位出貨，陸股通今日曾錄淨流入超過８０億元人民幣，全日收市則剩餘５﹒８億

元人民幣。

個股普遍漲，中位數飆超過７％，全日上升個股高達４６７０隻，然而銀行股連續第二日領

跌，拖累滬深３００指數僅收升０﹒６４％，跑輸大市。

不過交易數據顯示「國家隊」救火仍未停，多隻中證２０００ＥＴＦ成交額今日顯著放量，

例如華泰柏瑞中證２０００ＥＴＦ成交額為５５﹒６６億元，南方中證２０００ＥＴＦ成交額也

超過１０﹒６４億元，日成交額雙雙創歷史新高。

回顧整個兔年，全球多地股市屢創新高，而中國股市卻節節敗退不斷尋底，歸根究底，原因

在於遲遲未見國家級的刺激經濟措施，資金信心不足所致。滬綜指累計在整個兔年暴跌

１２﹒２２％，連續第三個農曆年下跌，更是自戊戌狗年（２０１８年２月１６日至２０１９年

２月４日）以來最大跌幅。深市表現更為慘重，深成指兔年下跌２６﹒３％，創業板指更蒸發

３３﹒２％。



＊跌跌碰碰又一年，資金收爐港股悶跌＊



昨晚美股三大指數齊齊上升，道指再創新高。今日內地滬深兩市皆升逾１％，但未對港股有

支持，受累內地通縮憂慮加劇，恒指開市已經跌穿１６０００點，且連跌第二日，收報

１５８７８，跌２０３點或跌１﹒３％，資金準備收爐，主板成交只有７７７億元。

明日是兔年最後一個交易日，港股只有半日市，預料交投疏落，但恒指有望站穩甚或小幅上

升。



＊喜迎中證監換帥，中資券商揚＊



中證監在兔年最後一個交易日（７日）前夕，迎來第１０任、亦是首位證券背景的新掌門－

－吳清。７日傍晚，中共中央、國務院宣布，任命吳清為中證監黨委書記、主席，免去易會滿的

職務。

現年５８歲的吳清在２０１８年出任上海副市長前，曾擔任上海證券交易所理事長、黨委書

記近兩年，也曾在中證監擔任各種職務。２００５年，吳清出任中證監風險處置辦主任，專責問

題券商的風險處置，因作風強硬而被業界稱為「券商屠夫」，數年間共處置了包括南方證券、閩

發證券、「德隆系」券商等逾３０間違規的證券公司。吳清今次是重返故地，可謂駕輕就熟，甚

至坊間揣測中證監周二（６日）就融券業務連出三招，即是出自其手筆。

回顧中證監的主席們被換走，都是在大跌市，新任上場會有一波上揚行程，肖鋼２０１３年

３月、劉士余２０１６年２月、易會滿２０１９年１月上任後，滬指都有上漲。吳清上任後走勢

將如何，大家可拭目以待，而一眾中資券商今日喜迎新老闆，大部分走高，廣發證券

（０１７７６）漲３﹒４％，升幅最大，中金公司（０３９０８）升１﹒７％，國泰君安

（０２６１１）、光大證券（０６１７８）及中國銀河（０６８８１）升逾１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

