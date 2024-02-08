《經濟通通訊社８日專訊》深圳市優化住房限購政策，本市戶籍取消落戶年限以及繳納個人

所得稅、社會保險年限要求；非本市戶籍提供購房之日前３年在本市連續繳納個人所得稅或社會

保險證明的，限購１套住房。本通知自印發之日起執行。

深圳市住房和建設局在其官網發布《深圳市住房和建設局關於優化住房限購政策的通知》。

據《通知》，深圳市戶籍居民家庭（含部分家庭成員為深圳市戶籍居民的家庭）限購２套住房，

深圳市戶籍成年單身人士（含離異）限購１套住房；取消落戶年限以及繳納個人所得稅、社會保

險年限要求。非深圳市戶籍居民家庭及成年單身人士（含離異）能提供購房之日前３年在深圳市

連續繳納個人所得稅或社會保險證明的，限購１套住房。



＊非深圳戶籍購房，社保繳納要求從５年降為３年＊



易居研究院研究總監嚴躍進表示，深圳優化住房限購政策主要在於兩點。對於本地戶籍人口

而言，取消了落戶３年及社保繳納３年的要求。而對於外來人口的購房者而言，社保繳納要求從

５年降為３年，說明政策持續放鬆，進一步降低外來人口的購房門檻。（ｃｔ）

