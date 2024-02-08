《經濟通通訊社８日專訊》中國股市跌跌不休，在中證監官員向中央領導匯報市場狀況的傳

聞下，原中證監主席易會滿黯然離場，換上由證監系統出身、被稱為「券商屠夫」的吳清看管股

市。外界分析，中國政府藉證監換馬，暗示將採取更大力度的措施提振資本市場。在兔年最後交

易日，１月數據通脹滬深股市今早高開，滬綜指窄幅高開０﹒１％，報２８３２﹒４９點，深成

指高開０﹒４９％，創業板指高開０﹒５６％，科技股造好，銀行股走低。

據《彭博》引述知情人士指，特朗普考慮在當選美國總統後再度封禁母公司位於中國的社交

應用程式ＴｉｋＴｏｋ，以及禁止中國製造或用中國零件在歐洲或墨西哥等別國組裝的電動車。

人民銀行今日進行９００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，及進行２５５０億元１４天

期逆回購操作，今日淨投放３０２０億元，中止連續五個交易日收水近１﹒６萬億元。

深圳市優化住房限購政策，至此內地四大一線城市已全部放寬樓市限購政策。深圳市宣布，

本市戶籍人士購房取消落戶年限以及繳納個人所得稅、社會保險年限要求；非本市戶籍提供購房

之日前３年在本市連續繳納個人所得稅或社會保險證明的，限購１套住房。

另外，中國國家主席習近平在人民大會堂同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人

士致以新春祝福時表示，今年要繼續鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效

提升和量的合理增長，紮實穩健推進中國式現代化。（ｅｙ）

