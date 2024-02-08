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AH股新聞

08/02/2024 10:07

《Ａ股行情》滬綜指現升超１％，晶片概念爆發創業板再飆３％

　　《經濟通通訊社８日專訊》Ａ股連續第三日見大升市，盡管１月通縮情況值得憂慮，然而數
據亦可能刺激中國當局加碼刺激經濟，加上證監系統換帥釋放重大提振股市信號，滬綜指窄幅高
開，盤中升幅擴大至１﹒１１％，現報２８６１﹒１８點。晶片概念跟隨外圍熱炒，帶動深成指
暫升２﹒８７％，創業板指更飆３﹒１１％。
　　陸股通暫淨流入約８４億元人民幣。（ｅｙ）

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