

《經濟通通訊社８日專訊》內地通縮亮紅燈，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比下降

０﹒８％，連續４個月為負數，意味仍處於通縮區間，降幅為２００９年９月以來最大。然而股

市氣氛絲毫未因此動搖，數據反而可能激發中國當局加碼刺激經濟，加上證監系統換帥釋放提振

股市信息，滬綜指今早連漲第三日，半日收升１﹒１５％，報２８６２﹒３１點；外圍科技股大

漲，帶動滬深相關板塊拉升，深成指漲２﹒２４％，創業板指升２﹒１６％。

今日是兔年Ａ股最後一個交易日，之後要待２月１９日才復市，然而市場不見收爐情緒，氣

氛反而夠旺，兩市半日成交６５３２億元（人民幣．下同），較上日同時段成交再增４﹒６％，

陸股通淨流入超過５３億元。

國家統計局表示，１月份ＣＰＩ同比跌幅顯著，是受上年同期春節錯月高基數影響；此外，

１月工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比下降２﹒５％，略優於市場預測的２﹒６％，降幅

較去年１２月收窄０﹒２個百分點，為近四個月高位。

人民銀行今日進行９００億元７天期逆回購，及進行２５５０億元１４天期逆回購操作，今

日淨投放３０２０億元，中止連續五個交易日收水近１﹒６萬億元。



＊券商急漲恭賀證監換帥＊



深圳市優化住房限購政策，本市戶籍人士買房不再要求落戶年限及繳納個稅社保等條件，非

本市戶籍人士繳納個稅或社保滿３年也可買房，至此內地四大一線城市已全部放寬樓市限購政策

。滬深地產板塊此前冥頑不靈持續領跌大市，今早終於上演極限反彈。新城控股

（滬：６０１１５５）飆４﹒７％，金地集團（滬：６００３８３）升４﹒３％，萬科Ａ

（深：０００００２）股價大升４﹒２％，招商蛇口（深：００１９７９）漲３﹒７％，保利發

展（滬：６０００４８）升３﹒４％，新湖中寶（滬：６００２０８）升２﹒７％。

原中證監主席易會滿黯然離場，換上由證監系統出身、被稱為「券商屠夫」的吳清看管股市

。外界分析，中國政府藉證監換馬，暗示將採取更大力度的措施提振資本市場。券商股暴力拉漲

賀新官上場，中金公司（滬：６０１９９５）漲５﹒５％，華鑫股份（滬：６００６２１）升

５﹒２％，中國銀河（滬：６０１８８１）升３﹒７％，國金證券（滬：６００１０９）抽高

３﹒４％，長城證券（深：００２９３９）升３﹒２％，中銀證券（滬：６０１６９６）升

２﹒４％，華泰證券（滬：６０１６８８）升１﹒８％。



＊外圍造好帶動，半導體狂飆＊



英國晶片設計公司Ａｒｍ的２０２４財年第三季業績顯著超出市場預期，在美股價曾飆四成

位心理關口上方。滬深半導體板塊早盤爆出，國民技術（深：３０００７７）、富滿微

（深：３００６７１）飆兩成漲停，安路科技（滬：６８８１０７）升１７﹒９％，力合微

（滬：６８８５８９）升１５﹒２％，希荻微（滬：６８８１７３）升１４﹒９％，翱捷科技

（滬：６８８２２０）漲１４﹒７％，裕太微（滬：６８８５１５）升１３﹒４％，富創精密

（滬：６８８４０９）升１２﹒６％。（ｅｙ）

