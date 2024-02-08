《經濟通通訊社記者楊英傑８日報道》內地通縮亮紅燈，１月全國居民消費價格（ＣＰＩ）

同比下降０﹒８％，連續４個月為負數，意味仍處於通縮區間，降幅為２００９年９月以來最大

。然而股市氣氛絲毫未因此動搖，數據反而可能激發中國當局加碼刺激經濟，加上證監系統換帥

釋放提振股市信息，滬綜指今日連漲第三日，全日收升１﹒２８％，報２８６２﹒９點；外圍科

技股大漲，帶動Ａ股相關板塊拉升，深市早段保持飆升，惟午後升幅收窄，深成指全日升

１﹒２８％，創業板指升１﹒２８％。

今日是兔年Ａ股最後一個交易日，之後要待２月１９日才復市，然而市場不見收爐情緒，氣

氛保持暢旺，兩市全日成交１０１７４億元（人民幣．下同），連續第二日破萬億關，按日稍降

０﹒４％，惟注意外資似高位出貨，陸股通今日曾錄淨流入超過８０億元，全日收市則剩餘

５﹒８億元。

個股普遍漲，中位數飆超過７％，全日上升個股高達４６７０隻，然而銀行股連續第二日領

跌，拖累滬深３００指數僅收升０﹒６４％，跑輸大市。

不過交易數據顯示「國家隊」救火仍未停，多隻中證２０００ＥＴＦ成交額今日顯著放量，

例如華泰柏瑞中證２０００ＥＴＦ成交額為５５﹒６６億元，南方中證２０００ＥＴＦ成交額也

超過１０﹒６４億元，日成交額雙雙創歷史新高。



＊兔年總結：狡兔藏三窟，信心何處尋＊



回顧整個兔年，全球多地股市屢創新高，而中國股市卻節節敗退不斷尋底。滬綜指累計在整

個兔年暴跌１２﹒２２％，連續第三個農曆年下跌，更是自戊戌狗年（２０１８年２月１６日至

２０１９年２月４日）以來最大跌幅。深市表現更為慘重，深成指兔年下跌２６﹒３％，創業板

指更蒸發３３﹒２％。

在兔年年初，憧憬中國全面放寬防疫封控，外資持續「掃貨」押注中國經濟復甦，滬指在兔

年紅盤當日短暫衝破三千三，然而人行貨幣寬鬆措施未及市場預期，以致Ａ股在去年上半年股市

行情起起伏伏，滬指４月初搶灘三千三上望三千四，未及多日再下挫，中國當局在５月重提「中

特估」，上市央企帶來一波行情，滬指在５月９日高見３４１８﹒９５點創全年最高點，之後無

以為繼隨即暴跌，兩日後跌至三千一位置。

經濟復甦力度在去年第二季快速走樣，拖累市場表現，中共中央政治局在７月底舉行的會議

上，特別提到要活躍資本市場，提振投資者信心，滬綜指當周累計升３﹒４％，是繼２０２２年

１１月之後的最大單周升幅，外資大幅流入。

然而中國提出的活躍資本市場措施主要還停留在加強監管和口頭利好，而沒有掏出真金白銀

振信心，滬指在８月開啟下行模式，外資開啟自陸股通以來最長的「走資馬拉松」，滬指在８月

２５日跌至３０５３點。

在１０月中旬，全球避險情緒升溫，內房問題持續發酵，加上外資大行呼籲沽出中國股票，

滬指在連日急跌下終失三千關，加上穆迪在１２月將中國主權信用評級展望從「穩定」調整為「

負面」，引發市場驚詫，滬指直至２０２３年收市都未能收復三千關。

到了２０２４年，Ａ股面臨的惡劣局面更甚，滬綜指在央企大舉撐市的情況下，１月仍然錄

得６﹒２７％的月跌幅，事實上２月有不少交易日都出現了超過４０００股飄綠的慘況，個股表

現比指數來得更差，引發信心危機，以及諸如槓桿產品爆雷、基金大面積贖回、融資爆倉等問題

，直至中證監本周初連發十多條政策外加主席換人，跌勢才終於被煞停。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３６４﹒９３ ＋０﹒６４

上證綜合指數 ２８６５﹒９０ ＋１﹒２８ ４８２９﹒４０

上證Ａ股指數 ３００４﹒２７ ＋１﹒２８

深證成份指數 ８８２０﹒６０ ＋１﹒２９ ５３４５﹒２３

深圳創業板指數 １７２６﹒８６ ＋１﹒１６

上證Ｂ股指數 ２４９﹒３８ ＋１﹒０９ ２﹒５４

深證Ｂ股指數 １０１６﹒７２ ＋１﹒１２ ０﹒９０

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