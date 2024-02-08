《經濟通通訊社８日專訊》據《證券時報》從中國石油獲悉，今年１月，中國石油油氣兩大

產業鏈實現平穩高效運行，各項業務實現高質量發展，利潤總額、淨利潤同比均實現較大幅度增

長，經營業績實現首月「開門紅」。１月份，中國石油油氣及支持服務產業鏈平穩高效運行，主

要生產經營指標保持穩步提升。國內油氣產量當量再創歷史新高，原油、天然氣產量均超計劃運

行；海外油氣生產權益產量當量同比實現增長。

中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）Ａ股目前微跌０﹒３％，Ｈ股跌０﹒７％。

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