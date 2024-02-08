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AH股新聞

08/02/2024 08:58

【大國博弈】彭博：特朗普考慮禁ＴｉｋＴｏｋ及含中國零件電動車

　　《經濟通通訊社８日專訊》據《彭博》引述知情人士指，特朗普考慮在當選美國總統後再度
封禁母公司位於中國的社交應用程式ＴｉｋＴｏｋ，以及禁止中國製造或用中國零件在歐洲或墨
西哥
等別國組裝的電動車。
　　特朗普政府在其任期最後時刻發布行政命令封禁ＴｉｋＴｏｋ，雖然沒有成功，但是其數據
安全問題已經引起美國政界關注，美國目前有超過２０個州禁止在政府設備上使用ＴｉｋＴｏｋ
；至於中國電動車的２５％關稅政策是在特朗普上台時期實施的，使得中國電動車製造商在美國
難以搶佔市場，反而在歐洲進口飆升，據報特朗普團隊對此感到鼓舞。
　　特朗普此前接受媒體訪問時稱，他正在考慮對中國商品徵收６０％甚至更高稅率的關稅，還
打算還打算對所有進口商品普徵１０％的關稅
　　《彭博》報道進一步指出，歐盟將是特朗普在貿易問題上的主要目標之一，他準備對歐盟採
取一系列懲罰性貿易措施，包括可能動用美國貿易法的３０１條款，反制歐洲對美國科技企業的
數字服務稅。
　　至於前美國貿易代表、被指是特朗普心腹的萊特希澤，在特朗普上台後有可能重掌美國貿易
事務。報道指萊特希澤不想再次出任美國貿易代表，然而特朗普的盟友稱他將是白宮幕僚長或財
政部長的有力人選。（ｅｙ）

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