《經濟通通訊社８日專訊》因作風強硬而在業界有「券商屠夫」之稱的吳清重返中國證監會

，接替易會滿出任黨委書記、主席，《新京報》引述萬博新經濟研究院院長滕泰指出，吳清懂券

商、懂公募基金、懂私募基金、懂交易發行註冊和上市公司監管，這是二十年來第一次讓內行來

領導資本市場。

滕泰並認為，在這樣的關鍵時刻，及時果斷地讓最懂證券業務、最支持資本市場的人來領導

資本市場，充分顯示了最高決策層對資本市場的空前重視。

滕泰介紹，２０多年前，當Ａ股跌到千點附近、全國券商幾乎全行業倒閉時，吳清擔任中證

監機構部副主任、風險辦主任，負責券商綜合治理、重組，之後歷經２００８年、２０１５年等

若干次股市劇烈下跌，中國再沒有出現券商倒閉潮，可以說吳清不但懂券商業務，而且對中國證

券業發展做出了巨大貢獻；之後吳清擔任基金部主任，對公募基金的門道了如指掌；在擔任虹口

區區長、區委書記期間，恰逢中國陽光私募起步階段，為虹口區設立對沖基金園區，先後引進數

百家陽光私募，應該是最支持私募基金發展的幹部；擔任上海交易所理事長，對交易、發行、註

冊、上市公司監管等業務都非常熟悉。

滕泰還認為，如果貨幣政策也能夠順應經濟發展需要而開啟寬鬆周期，「我們完全有理由相

信資本市場能夠迎來牛市，助力中國經濟復甦繁榮」。（ｓｌ）

