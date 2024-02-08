《經濟通通訊社８日專訊》中國１月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比下降０﹒８％，連跌

四個月且降幅比市場預測的０﹒５％大，並創２００９年９月以來最大單月同比降幅；工業生產

者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比下降２﹒５％，降幅略小於市場預期的２﹒６％。分析師認為，

春節錯期帶來的高基期效應拖累１月中國ＣＰＩ同比降幅下探，預計短期內仍將在負區間內波動

，這亦顯示中國面臨持續的通縮壓力，仍需要宏觀政策力度的加大，以進一步修復中國經濟。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，ＣＰＩ數據顯示中國面臨持續的通縮壓

力。中國需要迅速積極地採取行動，避免通縮預期在消費者心中紮根。貨幣政策已經加大支持力

度，但財政政策行動緩慢。



＊需增強宏觀政策，推動供需平衡＊



光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，１月ＣＰＩ同比降幅擴大，情理之中，去年春

節在１月份，物價上漲幅度大，尤其是食品價格，基數高。１月ＰＰＩ數據則主要反映國內工業

品市場需求相對偏弱，國際能源、原材料等商品價格下降。

周茂華認為，目前中國有效需求相對供給仍偏弱，經濟修復仍需要一定宏觀政策保駕護航；

國內低物價環境、政府債務水平相對低等，政策空間足。從趨勢看，隨著國內消費者信心恢復、

經濟活動進一步回歸常態，宏觀政策支持，將推動供需趨於平衡；物價改善，國內企業銷售和利

潤整體逐步增加，從而帶動就業和收入改善，促進國內循環良性循環。（ｓｌ）

