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AH股新聞

08/02/2024 11:55

【人行操作】降準剛落地，市場料２月平價續做ＭＬＦ，增量約千億

　　《經濟通通訊社８日專訊》因應內地春節假期，市場預計２月到期的ＭＬＦ（中期借貸便利
）或順延至２月１８日續做。雖然降準後市場對降息的預期一度非常濃厚，但最新的《路透》調
查顯示，鑑於美聯儲局降息有望延後，且國內股市暫時回穩，有逾七成的受訪市場人士認為２月
ＭＬＦ操作利率將維持不變。此外，由於年內首次降準剛剛在本周一（５日）落地，釋放流動性
約１萬億元（人民幣．下同），故在部分預計增量續做的市場人士中，他們給出的增量規模亦不
大，多在５００億－１０００億元左右。
　　具體來看，３１位受訪者中，有２２位預計人行平價續做到期的ＭＬＦ，佔比７１％；９位
預計將降價續做，佔比２９％。報道引述一名銀行理財子公司研究人士指出，ＭＬＦ利率沒必要
降，「調ＬＰＲ（貸款市場報價利率）就可以了，ＭＬＦ利率可以繼續拖」。上海一銀行交易員
亦認為，目前情況挺好，「先不要降，讓（降息）預期再飛一會兒」。不過，在預計可能下調
ＭＬＦ利率的市場人士中，北京一名基金投資經理認為，考慮到當前對沖股市風險的考量，２月
ＭＬＦ續做存在降息的可能。
　　２月１５日有４９９０億元ＭＬＦ到期，但２月１０日至１７日為內地春節假期，故市場預
計操作時間會順延至２月１８日（周日）的調休上班日。（ｓｌ）

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