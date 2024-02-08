《經濟通通訊社８日專訊》因應內地春節假期，市場預計２月到期的ＭＬＦ（中期借貸便利

）或順延至２月１８日續做。雖然降準後市場對降息的預期一度非常濃厚，但最新的《路透》調

查顯示，鑑於美聯儲局降息有望延後，且國內股市暫時回穩，有逾七成的受訪市場人士認為２月

ＭＬＦ操作利率將維持不變。此外，由於年內首次降準剛剛在本周一（５日）落地，釋放流動性

約１萬億元（人民幣．下同），故在部分預計增量續做的市場人士中，他們給出的增量規模亦不

大，多在５００億－１０００億元左右。

具體來看，３１位受訪者中，有２２位預計人行平價續做到期的ＭＬＦ，佔比７１％；９位

預計將降價續做，佔比２９％。報道引述一名銀行理財子公司研究人士指出，ＭＬＦ利率沒必要

降，「調ＬＰＲ（貸款市場報價利率）就可以了，ＭＬＦ利率可以繼續拖」。上海一銀行交易員

亦認為，目前情況挺好，「先不要降，讓（降息）預期再飛一會兒」。不過，在預計可能下調

ＭＬＦ利率的市場人士中，北京一名基金投資經理認為，考慮到當前對沖股市風險的考量，２月

ＭＬＦ續做存在降息的可能。

２月１５日有４９９０億元ＭＬＦ到期，但２月１０日至１７日為內地春節假期，故市場預

計操作時間會順延至２月１８日（周日）的調休上班日。（ｓｌ）

