《經濟通通訊社８日專訊》中國１月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比下降０﹒８％，連跌

四個月且降幅比市場預測的０﹒５％大，並創２００９年９月以來最大單月同比降幅；工業生產

者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比下降２﹒５％，降幅略小於市場預期的２﹒６％。

中信証券首席經濟學家明明表示，１月ＣＰＩ同比降幅走闊，ＰＰＩ同比降幅邊際收窄，

ＣＰＩ－ＰＰＩ同比增速剪刀差有所收窄。總體而言，雖然ＣＰＩ同比下行至２００９年９月以

來的歷史低位，但環比延續了漲價趨勢。往後看，春節期間消費、服務需求預計仍然較高，後續

豬價低基數效應也可能逐步顯現，１月可能是全年的通脹底，後續ＣＰＩ、ＰＰＩ同比或均維持

上升趨勢。



＊服務ＣＰＩ繼續修復，ＰＰＩ或續受房地產影響＊



海通宏觀研報指出，１月ＣＰＩ數值偏弱，主要受到春節錯位的影響，去年同期基數較高；

結構上，受假期出行需求支撐，服務ＣＰＩ繼續修復，相比歷史同期並不弱。ＰＰＩ除國際大宗

商品價格波動影響外，年初生產的修復強於需求，也對價格形成制約。往後看，受春節因素影響

，２月ＣＰＩ同比有望明顯反彈。全年看，提振經濟需求仍是穩價格的重點，要進一步擴張需求

，仍可以期待更多積極政策繼續發力，重點關注積極政策的力度和規模。結構上，預計出行文娛

等服務ＣＰＩ表現仍有望繼續修復，而在房地產板塊壓力仍存的情況下，ＰＰＩ表現或受影響，

進一步修復還需要廣義財政更多發力來帶動投資需求。（ｓｌ）

