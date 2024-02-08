《經濟通通訊社８日專訊》中紀委國家監委網站通報，工商銀行（０１３９８）

（滬：６０１３９８）總行資產管理部原總經理顧建綱嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔

紀律、工作紀律和生活紀律，構成職務違法並涉嫌貪污、受賄犯罪，決定給予其開除黨籍和公職

處分，收繳其違紀違法所得；涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

通報指，經查，顧建綱業績觀不正，盲目自信，疏於管理，造成大額投資風險；以權謀私、

公器私用、主動尋租，以金融投資為名，大肆收錢斂財；違規插手員工招聘並收受好處；處心積

慮對抗組織審查，長期參與迷信活動；長期收受禮品禮金、借用管理服務對象車輛、違規接受宴

請和旅遊安排；享樂奢靡，熱衷高消費娛樂健身活動，並由商人老闆報銷其個人花費。

５９歲的顧建綱去年８月被通報受查。據內媒報道，顧建綱曾在工行上海分行、北京分行工

作，在２０１９年５月工行理財子公司工銀理財獲批成立後，出任工銀理財第一任董事長兼工行

資管部總經理，至２０２０年１２月突然辭去職務。其請辭前兩個月的２０２０年１０月，工行

私人銀行部原黨委委員、副總經理徐衛東被雙開；同月，由工行代銷的鵬華基金子公司鵬華資管

聚鑫系列全線產品違約，產品總規模超４０億元人民幣，資金缺口或超２０億元人民幣。當時工

行一反常態緊急拿出兌付方案，引輿論猜測背後原因。（ｓｌ）

