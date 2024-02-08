《經濟通通訊社８日專訊》國家統計局公布，１月份，受上年同期春節錯月高基數影響，全

國居民消費價格（ＣＰＩ）同比下降０﹒８％，為連續第四個月下降，降幅為２００９年９月以

來最大，超出市場預期的同比降幅０﹒５％。

１月份ＣＰＩ，城市同比下降０﹒８％，農村下降０﹒８％；食品價格下降５﹒９％，非食

品價格上漲０﹒４％；消費品價格下降１﹒７％，服務價格上漲０﹒５％。

１月份，受節日效應影響居民消費需求持續增加，ＣＰＩ環比上漲０﹒３％，已連續兩個月

上漲，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點。其中，城市上漲０﹒３％，農村上漲０﹒２％；食品價

格上漲０﹒４％，非食品價格上漲０﹒２％；消費品價格上漲０﹒２％，服務價格上漲０﹒４％

。



＊統計局：核心ＣＰＩ環比漲幅與近十年平均水平相當＊



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據稱，１月份，受節日效應影響居民消費需求持

續增加，全國ＣＰＩ環比連續兩個月上漲；受上年同期春節錯月對比基數較高影響，同比下降。

扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ環比上漲０﹒３％，漲幅與近十年同期平均水平相當；同比上

漲０﹒４％，保持溫和上漲。

據測算，在１月份－０﹒８％的ＣＰＩ同比變動中，翹尾影響約為－１﹒１個百分點；今年

價格變動的新影響約為０﹒３個百分點。



＊統計局：同比降幅擴因基數高，食品與旅遊價漲致ＣＰＩ環比漲＊



從同比看，ＣＰＩ同比降幅擴大，主要是上年春節在１月份，加之同期疫情防控轉段後消費

需求增加，導致上年對比基數較高所致。其中，食品價格下降５﹒９％，影響ＣＰＩ下降約

１﹒１３個百分點。食品中，豬肉、鮮菜和鮮果價格分別下降１７﹒３％、１２﹒７％和

９﹒１％，合計影響ＣＰＩ下降約０﹒７８個百分點，佔ＣＰＩ同比降幅九成多，是帶動ＣＰＩ

同比下降的主要因素。

從環比看，食品價格上漲０﹒４％，漲幅比上月回落０﹒５個百分點，影響ＣＰＩ上漲約

０﹒０８個百分點。食品中，受寒潮天氣和春節臨近等因素影響，蝦蟹類、鮮菜、薯類及鮮菌價

格分別上漲９﹒３％、３﹒８％、１﹒５％和１﹒３％，合計影響ＣＰＩ上漲約０﹒１２個百分

點；市場供應較為充足，雞蛋、食用油、鮮果和豬肉價格分別下降１﹒７％、１﹒０％、

０﹒５％和０﹒２％。非食品價格由上月下降０﹒１％轉為上漲０﹒２％，影響ＣＰＩ上漲約

０﹒１９個百分點。非食品中，出行需求增加，飛機票和旅遊價格分別上漲１２﹒１％和

４﹒２％，合計影響ＣＰＩ上漲約０﹒１０個百分點。（ｃｔ）

