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AH股新聞

08/02/2024 12:50

【ＦＯＣＵＳ】證券背景新掌門，任務不止提振Ａ股

　　　【ＦＯＣＵＳ】經歷四大行背景的第５至第９任主席，中證監在兔年最後一個交易日（７
日）前，迎來第１０任、亦是首位證券背景的新掌門－－吳清，被稱為「２０年來第一次讓內行
來領導資本市場」。２００５年、２００９年曾分別執掌中證監風險辦、基金部，今次重返故地
可謂駕輕就熟，甚至坊間揣測中證監周二（６日）就融券業務連出三招，即是出自其手筆。
　
＊市值一日蒸發近２萬億，引燃歲晚換帥＊
　
　　如果說「韓國總統」有全世界最危險職業之稱，那麼「中證監主席」亦應可榮登最多毀譽的
職位之一。儘管上證指數過去兩個半交易日（周二至今午）強勢反彈８﹒６％，但亦僅相當於
２００６年歷史性大牛市的起點水平。眼見去年７月中央政治局會議吹響「活躍資本市場，提振
投資者信心
」號角至今已逾半年，周一上演的千股跌停、市值灰飛烟滅近２萬億，終於引燃歲晚換帥，
２０１９年上任的易會滿黯然下台。
　　中央、國務院不待３月全國人大，即推動黨委書記、主席雙重人事變動，顯然對吳清寄予厚
望。在此之前，第５任尚福林、第６任郭樹清、第７任肖鋼、第８任劉士余、第９任易會滿，巧
合的分別有農行、建行、中行、農行、工行背景，而吳清是獨有中證監、上交所背景的技術官員

　　無論是２００５年強硬處置３１家違規券商（２６家破產，５家合併），還是２００９年嚴
厲整治基金「老鼠倉」，有「券商屠夫」、「嚴打主任」之稱的吳清，上任後重點之一勢是全面
強化機構和上市公司監管。
　
＊股市攸關打破通縮心態和人幣國際化＊
　
　　不過，逐步了結存量融券、嚴懲市場操縱惡意做空、打擊欺詐發行財務造假等，乃刮骨療毒
且非一日之功，但要令Ａ股脫胎換骨，卻關乎定位、經濟等更大的制度性系統性問題。
　　時值國統局今早揭盅的１月ＣＰＩ，錄連續四個月負增長，且降幅擴大至２００９年９月以
來最大的０﹒８％（預期：－０﹒５％），ＰＰＩ則連續１６個月負增長，對中證監而言，借推
動每日實時變動的股市復甦，創造財富效應，盡快打破全社會自我強化的通縮心態，或許是當務
之急。此外，掐斷外資連續七個月的淨流出負反饋效應，重拾境外投資者信心對人幣資產的信心
，亦攸關人民幣國際化。
　　好消息是，肖鋼２０１３年３月、劉士余２０１６年２月、易會滿２０１９年１月上任後，
上證都有一波上漲行情。吳清上任後走勢將如何？其所師承的中國貨幣金融理論先驅周升業教授
，「從實務中找問題，從理論上去思考」的理念，曾被吳清稱作治經世濟之學，無論他有何新方
法、新工具來應對挑戰，都任重而道遠。

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