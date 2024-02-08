【ＦＯＣＵＳ】經歷四大行背景的第５至第９任主席，中證監在兔年最後一個交易日（７

日）前，迎來第１０任、亦是首位證券背景的新掌門－－吳清，被稱為「２０年來第一次讓內行

來領導資本市場」。２００５年、２００９年曾分別執掌中證監風險辦、基金部，今次重返故地

可謂駕輕就熟，甚至坊間揣測中證監周二（６日）就融券業務連出三招，即是出自其手筆。



＊市值一日蒸發近２萬億，引燃歲晚換帥＊



如果說「韓國總統」有全世界最危險職業之稱，那麼「中證監主席」亦應可榮登最多毀譽的

職位之一。儘管上證指數過去兩個半交易日（周二至今午）強勢反彈８﹒６％，但亦僅相當於

２００６年歷史性大牛市的起點水平。眼見去年７月中央政治局會議吹響「活躍資本市場，提振

投資者信心

」號角至今已逾半年，周一上演的千股跌停、市值灰飛烟滅近２萬億，終於引燃歲晚換帥，

２０１９年上任的易會滿黯然下台。

中央、國務院不待３月全國人大，即推動黨委書記、主席雙重人事變動，顯然對吳清寄予厚

望。在此之前，第５任尚福林、第６任郭樹清、第７任肖鋼、第８任劉士余、第９任易會滿，巧

合的分別有農行、建行、中行、農行、工行背景，而吳清是獨有中證監、上交所背景的技術官員

。

無論是２００５年強硬處置３１家違規券商（２６家破產，５家合併），還是２００９年嚴

厲整治基金「老鼠倉」，有「券商屠夫」、「嚴打主任」之稱的吳清，上任後重點之一勢是全面

強化機構和上市公司監管。



＊股市攸關打破通縮心態和人幣國際化＊



不過，逐步了結存量融券、嚴懲市場操縱惡意做空、打擊欺詐發行財務造假等，乃刮骨療毒

且非一日之功，但要令Ａ股脫胎換骨，卻關乎定位、經濟等更大的制度性系統性問題。

時值國統局今早揭盅的１月ＣＰＩ，錄連續四個月負增長，且降幅擴大至２００９年９月以

來最大的０﹒８％（預期：－０﹒５％），ＰＰＩ則連續１６個月負增長，對中證監而言，借推

動每日實時變動的股市復甦，創造財富效應，盡快打破全社會自我強化的通縮心態，或許是當務

之急。此外，掐斷外資連續七個月的淨流出負反饋效應，重拾境外投資者信心對人幣資產的信心

，亦攸關人民幣國際化。

好消息是，肖鋼２０１３年３月、劉士余２０１６年２月、易會滿２０１９年１月上任後，

上證都有一波上漲行情。吳清上任後走勢將如何？其所師承的中國貨幣金融理論先驅周升業教授

，「從實務中找問題，從理論上去思考」的理念，曾被吳清稱作治經世濟之學，無論他有何新方

法、新工具來應對挑戰，都任重而道遠。

