《經濟通通訊社８日專訊》瑞士聯邦委員兼外長卡西斯本月６日至７日訪華，並舉行中瑞第

三輪外長級戰略對話。據《央視新聞》報道，卡西斯在昨晚（７日）結束訪華行程時表示，此次

訪華正值中國春節前夕，非常高興在農曆兔年末尾來到中國，期待以明年兩國建交７５周年為契

機，完成中瑞自貿協定升級。

卡西斯表示，雙邊貿易、氣候變化以及科技創新合作，是他此行關注的主要議題。在對話中

，中瑞雙方圍繞戰略互信、務實合作、人文交流、多邊協作等達成廣泛共識，雙方將繼續用好政

府間多個對話合作機制，深化各領域合作。

卡西斯指出，今年是中瑞自貿協定生效１０周年，中國連續多年保持瑞士全球第三大貿易夥

伴地位；就在上個月雙方共同宣布完成自貿協定升級可行性研究並支持盡快啟動升級談判。卡西

斯稱，當今世界已經發生了巨大變化，自貿協定升級很有必要，希望以慶祝中瑞建交７５周年的

大好機會，就升級展開談判；如果進展順利，甚至可以完成相關協定的簽署，以更好地促進兩國

經貿往來和關係發展，而這對中瑞來說是雙贏局面。

卡西斯同時高度評價中方給予瑞士單方面免簽待遇，表示瑞士熱烈歡迎中國遊客，也將為中

國公民和赴瑞投資的中國企業提供更多簽證便利。

