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AH股新聞

08/02/2024 17:32

《大灣區》橫琴粵澳深度合作區３月１日起正式封關運行

　　《經濟通通訊社８日專訊》橫琴粵澳深度合作區執行委員會與廣東省人民政府橫琴粵澳深度
合作區工作辦公室聯合發布通告，根據《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》《橫琴粵澳深度合
作區總體發展規劃》，經管委會研究同意，自３月１日０時起橫琴粵澳深度合作區正式封關運行

　　這是實現合作區第一階段發展目標的標誌性舉措，也是推動琴澳一體化發展的重要一步。合
作區及海關部門將在近期陸續發布系列配套文件，主要貨物政策、物品政策、綜合管理共三大類

　　按照《總體方案》，橫琴與澳門特區之間設為「一線」；橫琴與中國關境內其他地區之間設
為「二線」。財政部、海關總署、稅務總局等日前發布了有關政策，明確合作區實施「一線」放
開、「二線」管住的稅收政策。
　　貨物方面，除另有規定外，符合條件的貨物經「一線」進入合作區免稅，其他情形予以保稅
；「二線」進入內地按規定徵收進口稅收；符合條件的可享受加工增值免關稅。物品方面，個人
行李和寄遞物品經「一線」進入合作區，以自用、合理數量為限且符合有關規定予以免稅，「二
線」進入內地參照自澳門進入內地的進境物品適用的有關規定監管、徵稅。相關政策自封關運行
之日起施行。
　　目前，合作區已建成的「二線」通道海關作業現場包含５個通道共６個場所，分別位於橫琴
大橋、橫琴隧道、深井通道、橫琴碼頭，廣珠城軌延長線橫琴站、珠海長隆站。（ｓｌ）

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