《經濟通通訊社８日專訊》中共中央、國務院今日上午在人民大會堂舉行２０２４年春節團

拜會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話，代表黨中央和國務院，向全

國各族人民，以及香港、澳門、台灣同胞和海外僑胞拜年。

習近平表示，在即將過去的癸卯兔年，中國堅持穩中求進工作總基調，果斷實行新冠疫情防

控轉段，推動經濟恢復發展，經濟總量超過１２６萬億元人民幣，糧食總產再創新高，就業、物

價總體平穩，放眼全球仍然是「風景這邊獨好」。在甲辰龍年，希望全國人民振奮龍馬精神，以

龍騰虎躍、魚躍龍門的幹勁闖勁，開拓創新、拼搏奉獻，共同書寫中國式現代化建設新篇章。



＊重申增強經濟活力，防範化解風險，激發全社會創業創新創造力＊



習近平強調，２０２４年是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，要堅持穩中求進工作

總基調，貫徹穩中求進、以進促穩、先立後破的要求，完整、準確、全面貫徹新發展理念，統籌

高質量發展和高水平安全，突出重點、把握關鍵，銳意進取、真抓實幹，切實增強經濟活力、防

範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續增進民生福祉，保持社會大局

和諧穩定。要進一步全面深化改革，著力破解深層次體制機制障礙和結構性矛盾，充分激發全社

會創業創新創造活力，為推進中國式現代化注入強大動力，使中國式現代化建設披荊斬棘、一往

無前。

習近平並回顧過去一年稱，科技創新實現新突破，新質生產力加快形成。改革開放不斷深化

，新一輪黨和國家機構改革基本完成。生態環境持續改善。國防和軍隊現代化邁出新的步伐。成

功舉辦成都大運會、杭州亞運會。縱深推進全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭，不斷鞏固良好政治生態

。著力保障和改善民生，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，全力以赴應對自然災害和推動災後恢復建

設，社會大局保持穩定。積極支持香港、澳門更好融入國家發展大局，堅決反對「台獨」分裂行

徑和外部勢力干涉。扎實推進中國特色大國外交。（ｓｌ）

