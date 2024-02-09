《經濟通通訊社９日專訊》以色列總理內塔尼亞胡拒絕巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的停火協議

，市場憂慮中東局勢勢進一步緊張，加上美國上周汽油庫存跌幅高於預期，刺激國際油價顯著上

升，紐約期油昨日上漲３﹒２％，每桶收報７６﹒２２美元；倫敦布蘭特期油升３﹒１％，每桶

報８１﹒６３美元；兩者都已連升４日，並創下２月以來收市新高。此外，國際貨幣基金組織

（ＩＭＦ）早前上調今年全球經濟增長預測，以及石油輸出國組織及其盟友（ＯＰＥＣ＋）減產

或持續至首季之後，亦對油價有支持。「三桶油」近日股價硬淨，沒怎麼隨大市回調，其中中石

油（００８５７）據報１月淨利潤按年實現較大幅增長，今日逆市靠穩，若想吸納應如何部署？



＊以色列拒絕哈馬斯停火協議，美國汽油庫存降幅超預期＊



哈馬斯周三（７日）向以色列提出釋放人質及停火協議，以色列總理內塔尼亞胡隨即拒絕，

並表示以軍將在幾個月內戰勝哈馬斯。以軍昨日轟炸了南部邊境城市拉法，哈馬斯代表則抵達埃

及開羅，預期繼續與調停國埃及和卡達洽談停火事宜。ＴＤ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ策略師

Ｄａｎｉｅｌ Ｇｈａｌｉ表示，中東局勢不明朗，加上伊拉克部分產油區可能發生罷工，原油

供應存在變數，利好油價。Ａｇａｉｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＬＬＣ合夥人Ｊｏｈｎ

Ｋｉｌｄｕｆｆ指，市場正屏住呼吸，等待下一個可能的後果，而伊朗支持的胡塞武裝對紅海船

隻的襲擊繼續擾亂全球石油貿易。

此外，美國能源情報署（ＥＩＡ）周三公布的數據顯示，上周美國汽油庫存減少３１５萬桶

，市場原先估計上升１４萬桶；蒸餾油庫存也減少３２０萬桶，預期為減少１００萬桶。然而，

由於寒流過後生產恢復，而美國煉油廠加強了維護，原油庫存增加了５５０萬桶，超出增加

１９０萬桶的預期。瑞穗銀行（Ｍｉｚｕｈｏ Ｂａｎｋ）能源期貨主管Ｂｏｂ Ｙａｗｇｅｒ

認為，數據反映美國煉油商在寒潮後不急於恢復生產。



＊ＩＭＦ上調今年全球經濟增長預測，沙特指ＯＰＥＣ＋減產可持續至首季後＊



除了中東地區動盪，全球經濟增長也必可提振國際油價。國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）於上

月尾發布《世界經濟展望報告》更新內容，將２０２４年全球經濟增長預期上調至３﹒１％，較

去年１０月預測值高出０﹒２個百分點。報告稱，全球通脹放緩速度較預期快，世界經濟將實現

軟著陸。美國的經濟復甦、中國的財政刺激措施，以及大型新興市場經濟體的強勁表現，都提振

了全球經濟發展的信心。預測美國聯儲局、歐洲央行和英倫銀行的政策利率在今年下半年之前將

維持當前水平，此後隨著通脹接近目標水平，政策利率將逐漸下行。

另石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）在１月原油市場報告中表示，預計２０２４年全球日均石油

需求量較２０２３年增加２２５萬桶，達到１﹒０４億桶。２月１日的一次會議上，ＯＰＥＣ＋

沒有提議改變該組織的石油產量計劃，惟沙特能源部長Ａｂｄｕｌａｚｉｚ ｂｉｎ

Ｓａｌｍａｎ表示，如果需要，目前的ＯＰＥＣ＋減產絕對可以延長到第一季之後。

美國華爾街五大銀行早前預計，在沒有重大供應中斷情況下，２０２４年布倫特油價的中值

為８５美元╱桶，其中花旗銀行預計均價為７５美元╱桶，摩根大通預計為８３美元╱桶，摩根

士丹利預計為８５美元╱桶，美國銀行預計為９０美元╱桶，高盛預計在７０至９０美元╱桶。



＊據報中石油１月淨利同比實現較大幅增長，惟花旗降目標價至７﹒５元＊



近日據《證券時報》從中國石油獲悉，今年１月，中國石油油氣兩大產業鏈實現平穩高效運

行，各項業務實現高質量發展，利潤總額、淨利潤同比均實現較大幅度增長，經營業績實現首月

「開門紅」。１月份，中國石油油氣及支持服務產業鏈平穩高效運行，主要生產經營指標保持穩

步提升。國內油氣產量當量再創歷史新高，原油、天然氣產量均超計劃運行；海外油氣生產權益

產量當量同比實現增長。



花旗上周發表研報指，由２０１７至２０２３年期間推出的採礦權稅，為中石油和中石化

（００３８６）的上季盈利帶來負面影響，同時股息亦無可避免地受累，但資產減值較小和派息

率較高可以緩沖對股息的影響。基於上述原因，將中石油去年、今年及明年盈利預測分別下調

５％至１０％，而中石化則下調４％至１６％，中石油目標價相應由７﹒９元降至７﹒５元，中

石化目標價亦由５﹒７元降至５﹒３元，兩者投資評級均為「買入」。

此外，花旗提到，早前會見了２０位投資者，儘管油價較低，但由於獲利確定性高於其他行

業，大多數投資者仍持有中石油等高收益股票。雖然採礦權稅令人驚訝，但考慮到未來影響可控

，他們傾向認為這是一次性的。



＊溫鋼城：中石油股價較中海油落後，惟５﹒３元買入較穩陣＊



ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城於今日《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》節目指，近期很多投資者留意中石油，因股價相對中海油（００８８３）落後

，有一定吸引力。事實上中石油現時估值不貴，預期股息率有８﹒３５厘。至於買入價，中石油

早前浪頂約５﹒５至５﹒６元可能有初步支持，但近期有個小雙頂，按量度跌幅或跌至約５﹒１

至５﹒２元，５﹒３元買入較穩陣，若較進取５﹒５元可吼。

港股連跌３日，惟「三桶油」今日股價仍算硬淨，中石油升０﹒１８％收報５﹒６４元，中

石化則跌０﹒７２％報４﹒１２元，中海油跌１﹒０９％報１４﹒４８元。



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

