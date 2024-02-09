《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行８日發布《２０２３年第四季度中國貨幣政策執行報告

》。報告指出，下階段，要強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，始終保持貨幣政策的穩健性，增

強宏觀政策取向一致性，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

其中，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。保持流動性合理充裕，保持社會融資規模、

貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。加強政策協調配合，有效支持促消費、穩投

資、擴內需，保持物價在合理水平。

同時，要進一步完善貸款市場報價利率形成機制。加大對保障性住房建設、「平急兩用」公

共基礎設施建設、城中村改造的金融支持力度。

還要穩定預期，防範匯率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化，保持人民幣匯率

在合理均衡水平上的基本穩定。持續有效防範化解重點領域風險，堅決守住不發生系統性風險的

底線。

報告指出，２０２３年中國頂住外部壓力、克服內部困難，加大宏觀調控力度，國民經濟回

升向好，全年國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長５﹒２％，轉型升級成效顯著，高質量發展扎實

推進。但也要看到，全球經濟復甦動能分化，發達經濟體政策調整、地緣政治衝突等不確定性上

升，國內進一步推動經濟回升向好需要克服一些困難挑戰。綜合來看，中國發展面臨的有利條件

強於不利因素，經濟長期向好的基本趨勢沒有改變，要增強信心和底氣。（ｌｃ）

