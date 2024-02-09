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AH股新聞

09/02/2024 08:44

《中國要聞》習近平同普京通電話，同意加強協作踐行多邊主義

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家主席習近平８日下午同俄羅斯總統普京通電話，互致新春問
候。習近平指出，展望未來，中俄關係面臨新的發展機遇。雙方要密切戰略協作，捍衛各自國家
主權、安全、發展利益，堅決反對外部勢力干涉內政。雙方要培育兩國合作新動能，維護產業鏈
供應鏈穩定，中方願同俄方加強國際多邊協作，踐行真正的多邊主義。　
　　普京強調，俄方願同中方相互支持，維護多邊主義，維護各自正當利益。俄方堅定恪守一個
中國原則，反對任何在台灣問題上挑釁中國的危險行為，相信任何阻遏中國和平統一的圖謀都不
會得逞。　
　　另外，克里姆林宮方面表示，普京同習近平進行深入的電話交談，再次確認俄中睦鄰友好關
係處於前所未有的高水平。
　　雙方滿意兩國貿易額提前一年突破２０００億美元大關，達到破紀錄的２２７７億美元。並
重申願意在多邊組織框架內，特別是在聯合國，加強協調。　
　　習近平同普京又就當前的國際和地區熱點問題深入交換意見。兩國元首一致同意，在新的一
年繼續保持密切交往，就中俄關係和共同關心的戰略性問題深入交流。（ｌｃ）

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