《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行在８日發布的《２０２３年第四季度貨幣政策執行報告

》中，首次以專欄形式解釋了央行間雙邊本幣互換安排的操作管理機制。

央行間雙邊本幣互換是一種融資安排，一國央行可以用自己的貨幣置換另一國貨幣，以此獲

得對方貨幣流動性，一般用於維護金融市場穩定等目的，到期後再換回。目前，人行與境外央行

或貨幣當局簽署的有效雙邊本幣互換協議共３１份，基本覆蓋了全球六大洲重點地區的主要經濟

體，互換協議總規模合計約４﹒１６萬億元人民幣。



＊當前本幣互換實際使用餘額佔簽約總規模不到３％＊



人行表示，人民幣雙邊本幣互換已成為全球金融安全網的重要組織部分，互換資金可支持雙

邊貿易投資活動，幫助市場主體節約匯兌成本、降低匯率風險，還可以為離岸市場提供必要流動

性。截至目前，人行累計與超過４０家境外央行或貨幣當局簽署了雙邊本幣互換協議。

值得注意的是，當前雙邊本幣互換的實際使用餘額佔雙邊本幣互換簽約總規模不到３％。人

行解釋道，互換協議規模是可使用互換資金的上限，並不等同於資金實際使用規模。

２０２３年末，境外央行或貨幣當局實際使用人民幣互換資金餘額只有１１４９億元人民幣

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