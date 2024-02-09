《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行８日發布的《２０２３年第四季度貨幣政策執行報告》

提出，下一階段貨幣政策的主要思路之一，是要發揮貸款市場報價利率改革效能，加強行業自律

協調和管理，督促金融機構堅持風險定價原則，理順貸款利率與債券收益率等市場利率的關係，

推動社會綜合融資成本穩中有降。

《報告》特地用一篇專欄文章介紹了利率自律機制並表示，利率自律機制是中國利率市場化

體系中重要一環。利率自律機制由定價能力較強的商業銀行牽頭，通過不定期召開工作會議，加

強行業自律和協調，維護市場競爭秩序，有序推進利率市場化改革。

下一步人行將指導利率自律機制完善利率自律管理方式，進一步健全市場化利率形成、調控

和傳導機制，推動金融更好服務實體經濟。

具體來說，人行將督促銀行持續健全存貸款利率定價機制，堅持風險定價原則，切實理順信

貸市場和債券市場、大銀行和中小銀行之間的利率關係。

人行還將加強對ＬＰＲ報價的監督管理和考核評估，提高報價質量，支持促進社會綜合融資

成本穩中有降，引導成員單位根據市場利率變化合理調整存款利率水平。

此外，人行還將建立健全自律約談和通報機制，提升利率自律的嚴肅性和權威性，完善利率

自律機制組織架構，促進高效履職。（ｌｃ）

