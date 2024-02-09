《經濟通通訊社９日專訊》國家移民管理局今天公告，自２０２４年２月９日起，擴大部分

國家人員免簽入境海南事由，美加英法澳等多國人員因商貿、訪問、探親、醫療、會展、體育競

技等需要（工作、學習事由除外）免簽入境海南，停留不超過３０天。入出境口岸為海南省的所

有對外開放口岸，活動範圍為海南省行政區域，停留計算時間自入境次日零時起算。之前實施的

上述國家人員入境海南旅遊免簽３０天的政策繼續有效。

國家移民管理局負責人指出，擴大部分國家人員免簽入境海南事由，是進一步支持海南全面

深化改革開放、服務保障海南自由貿易港建設的新舉措，有利於加快中國特色自由貿易港建設。

允許免簽的國家如下：俄羅斯、英國、法國、德國、挪威、烏克蘭、意大利、奧地利、芬蘭

、荷蘭、丹麥、瑞士、瑞典、西班牙、比利時、捷克、愛沙尼亞、希臘、匈牙利、冰島、拉脫維

亞、立陶宛、盧森堡、馬耳他、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、愛爾蘭、塞浦路斯、保

加利亞、羅馬尼亞、塞爾維亞、克羅地亞、波黑、黑山、北馬其頓、阿爾巴尼亞、美國、加拿大

、巴西、墨西哥、阿根廷、智利、澳大利亞、新西蘭、韓國、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、

哈薩克斯坦、菲律賓、印度尼西亞、文萊、阿聯酋、卡塔爾、摩納哥、白俄羅斯等。（ｃｔ）

