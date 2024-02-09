《經濟通通訊社９日專訊》中國在２０２１年實施「雙減」政策，教培行業一夜間進入冰河

期，大量行業人員失業，有龍頭教培機構決意轉型網上帶貨，讓人不勝唏噓。中國教育部昨日發

布《校外培訓管理條例（徵求意見稿）》，延續過往「雙減」思路，首次對「校外培訓」的概念

作出界定：即學校教育體系外，面向社會開展的，以中小學生和３至６歲學齡前兒童為對象，以

提高學業水平或者培養興趣特長等為主要目的，有組織或系統性的教育培訓活動。

外界最為關注的是，新規提到由國務院教育行政部門負責全國校外培訓工作的統籌規劃，綜

合協調和宏觀管理，表述看似不同於「雙減」文件中的「不再審批新的面向義務教育階段學生的

學科類校外培訓機構」。這是否代表各類補習社即將重出江湖？但《財新》解讀指，新規僅僅是

行政法規，不可超越上位法，所以新規並不意味著當局有意向放鬆機構審批；報道進一步指出，

新規方向上無「放寬」或「收緊」趨向，也不意味著「雙減」文件的失效。

此外，新規對學科類和非學科類培訓進行分類管理，並鼓勵發展後者。文件提出，鼓勵、支

持少年宮、科技館等開展校外培訓，豐富課程設置、擴大招生數量；明確地方政府可以通過多種

方式，引入質量高、信用好的非學科類校外培訓機構參與學校課後服務，滿足學生多樣化教育需

求。（ｅｙ）

