《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行昨發布《２０２３年第四季度貨幣政策執行報告》提出

，未來隨著基數效應逐步減弱，商品和服務需求的持續恢復，預計物價總體呈溫和回升態勢，

ＰＰＩ降幅預計也將持續收斂。《報告》並指出，高質量發展階段，評判經濟發展不只是看增速

，評判金融支持不能「唯信貸增量」，要減少對月度貨幣信貸高頻數據的過度關注。此外，要防

範匯率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化。

廣發証券宏觀郭磊團隊表示，《報告》中值得注意的是，與三季度貨政報告強調「債務拉動

經濟效能降低、經濟加快轉型的緊迫性上升」中長期問題相比，此次似乎更加重視經濟短周期的

問題。一般來說，中長期問題對應政策更側重跨周期調節，短周期問題對應政策更側重逆周期調

節。

郭磊團隊指出，對於通脹，與三季度貨政報告認為「物價短期還將維持低位」相比，此次態

度明顯更積極。對於金融改革，值得關注的一個變化是新增了「加強貨幣市場宏觀審慎管理，完

善貨幣市場流動性監測機制」的表述，具體指向與舉措目前的能見度同樣偏低。郭磊團隊認為，

其目的可能有兩點：一是避免出現類似於２０２３年１０月末的異常的貨幣市場利率；二是控制

金融機構過度滾隔夜加槓桿的資金空轉套利行為。（ｓｌ）

