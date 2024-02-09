  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

09/02/2024 10:36

《央行動態》廣發証券：人行報告通脹表述積極，更重視短周期問題

　　《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行昨發布《２０２３年第四季度貨幣政策執行報告》提出
，未來隨著基數效應逐步減弱，商品和服務需求的持續恢復，預計物價總體呈溫和回升態勢，
ＰＰＩ降幅預計也將持續收斂。《報告》並指出，高質量發展階段，評判經濟發展不只是看增速
，評判金融支持不能「唯信貸增量」，要減少對月度貨幣信貸高頻數據的過度關注。此外，要防
範匯率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化。
　　廣發証券宏觀郭磊團隊表示，《報告》中值得注意的是，與三季度貨政報告強調「債務拉動
經濟效能降低、經濟加快轉型的緊迫性上升」中長期問題相比，此次似乎更加重視經濟短周期的
問題。一般來說，中長期問題對應政策更側重跨周期調節，短周期問題對應政策更側重逆周期調
節。
　　郭磊團隊指出，對於通脹，與三季度貨政報告認為「物價短期還將維持低位」相比，此次態
度明顯更積極。對於金融改革，值得關注的一個變化是新增了「加強貨幣市場宏觀審慎管理，完
善貨幣市場流動性監測機制」的表述，具體指向與舉措目前的能見度同樣偏低。郭磊團隊認為，
其目的可能有兩點：一是避免出現類似於２０２３年１０月末的異常的貨幣市場利率；二是控制
金融機構過度滾隔夜加槓桿的資金空轉套利行為。（ｓｌ）

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金