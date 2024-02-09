《經濟通通訊社９日專訊》中國證監會網站通報，中證監堅持「零容忍」執法，近日集中查

辦了招商證券多名從業人員買賣股票等違法違規行為。下一步，中證監將持續強化機構監管、行

為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，協同行業協會持續深入開展以下工作：



＊制定整治方案對違規人員加強懲戒，對管控不力機構從嚴問責＊



一是完善制度機制。制定依法從嚴打擊證券從業人員違規炒股行為的專項整治工作方案，壓

實機構主體責任，督促證券公司強化內部監測、自查自糾及問責機制，落實全員合規管理，實現

對各分支機構及從業人員的一體化垂直管理，各證監局將開展專項現場檢查。完善從業人員投資

行為管理規則，督促機構健全投資申報、審查、監控、懲戒等內控制度，完善投資行為管理機制

，進一步堵塞證券從業人員監管制度及執行中的漏洞。

二是強化監管執法。對違規行為「露頭就打」，對管控不力的機構從嚴問責，對違規人員強

化立體化懲戒體系，構建「一處違規、處處受限」的懲戒機制，加強違規行為的通報警示，開展

專項治理行動。

三是持續淨化行業生態。堅持「兩個結合」，深入開展行業文化建設綜合治理，督促機構切

實做到「不逾越底線、不唯利是圖、不急功近利、不脫實向虛、不胡作非為」，堅持誠實守信、

以義取利、穩健審慎、守正創新、依法合規。完善從業人員執業行為基本規範和操守準則，建立

健全從業人員分類名單制度和執業聲譽管理機制，加快形成從業人員管理「嚴」的氛圍。

（ｓｌ）

